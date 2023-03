Tivoli recebe exposição “Mulheres Extraordinárias”

O Tivoli Shopping recebe a exposição fotográfica “Mulheres Extraordinárias” para celebrar o mês da mulher. A mostra reúne trabalhos de fotógrafos da região, incluindo Junior Guarnieri, que trabalha no LIBERAL. A visitação é gratuita e pode ser feita até o final de março.

Exposição Mulheres Extraordinárias – Foto: Divulgação

Em parceria com o jornalista e colunista social Wagner Sanches, o Tivoli convidou os fotógrafos Bruna Leal, Dani Gonçalves, Alexandra Thomann, Marlon Oliveira e Claudeci Junior para visitarem o empreendimento e retratarem algumas consumidoras que estivessem pelo shopping.

“Nossa ideia é que a exposição captasse cenas espontâneas dessas clientes no Tivoli. É uma forma de homenagear a todas as mulheres que passam diariamente pelo shopping. Queremos, com essa exposição, que todas elas se sintam representadas e abraçadas nessa data tão especial”, destacou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Instalada em frente às lojas Renner e Riachuelo, a exposição pode ser visitada durante o horário de funcionamento do shopping.

AÇÕES

Além da exposição, o Tivoli Shopping criou o “Esquadrão da Beleza”, no qual duas clientes vão passar por uma transformação com um time especializado. Uma das mulheres já foi escolhida, e a segunda seleção será feita em breve entre as clientes que estiverem pelo empreendimento.

“Essa data é muito especial e repleta de simbolismo, já que é marcada por emoções e também por reflexões pautadas pela luta feminina por respeito, igualdade e liberdade. Resolvemos realizar ações que pudessem além de homenagear, valorizar nossas queridas clientes”, declarou Paula.