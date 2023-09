Tivoli recebe exposição de telas do artista Eder Nunes

As obras ficarão expostas até 17 de setembro na área de expansão do empreendimento

O Tivoli Shopping recebe até o dia 17 de setembro uma exposição com obras do artista plástico Éder Nunes. São 12 quadros em pintura a óleo e outras técnicas que estão expostos na área de expansão do empreendimento. A exposição pode ser conferida no horário de funcionamento do shopping e a entrada é gratuita.

Exposição é uma celebração do talento artístico de Eder Nunes – Foto: Reprodução

As obras apresentam várias influências do artista como impressionismo, pós-impressionismo e surrealismo. O artista iniciou sua carreira artística em 1989. No início, fazia releituras de pintores impressionistas e pós-impressionistas, como Van Gogh. Depois da formação em artes plásticas, aprimorou seu trabalho e teve liberdade em explorar todos os estilos.

“Costumo dizer que meu estilo é o sincretismo, pois não me fixo em um único movimento. São várias inspirações, como impressionismo, pós-impressionismo, grafite, paisagismo, figurativo, surrealismo, entre outras”, afirma.

A exposição é uma celebração do talento artístico de Eder Nunes e um convite para que todos desfrutem e se inspirem com sua arte. “É uma honra expor meu trabalho no Tivoli, que é um local que nos proporciona lazer e entretenimento, em um ambiente democrático. Estou muito feliz”, afirma.