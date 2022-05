Tivoli recebe cover do Ramones nesta terça

Gabba Gabba Rey é a atração desta terça-feira no “Clássicos do Rock” do Tivoli Shopping - Foto: Divulgação

A banda Gabba Gabba Rey, de Valinhos, revive o punk rock do Ramones nesta terça-feira (17), no “Clássicos do Rock”, do Tivoli Shopping. O show gratuito é a partir das 19h30, na praça de alimentação do empreendimento. Uma das maiores referências em Ramones na região de Campinas, a Gabba Gabba Rey vem com figurinos idênticos, visual caracterizado e apresentações marcantes. O nome da banda foi inspirado no grito de guerra “Gabba Gabba Hey!”, citado na música “Pinhead”, do disco “Leave Home”, e que virou título de um CD em 1997.

No repertório do show, haverá clássicos como “Pet Sematary”, “I Wanna Be Sedate” e “Rockaway Beach”. Mas a banda cover também traz o lado B, executando canções que geralmente não eram utilizadas pelos Ramones em seus shows, mas que são apreciadas pelos fãs.

A Gabba Gabba Hey é composta por Marco Ramone (guitarra), Buli Ramone (bateria), Rodrigo Ramone (voz) e Rodolfo Ramone (baixo/voz). O quarteto se juntou em 2010 para tocar músicas de Ramones, Dead Kennedys, Sex Pistols, The Clash. Após alguns ensaios, a banda foi unânime em decidir que tocaria apenas canções dos Ramones. A partir daí, os encontros – até então encarados apenas como diversão – foram levados para um patamar mais profissional.

