Tivoli recebe bruxas do ‘Abracadabra’ para comemorar o Dia das Bruxas

A ação é gratuita e acontece das 18h às 21h - Foto: Divulgação

O Tivoli Shopping recebe nesta sexta-feira (28) uma atração para comemorar o Dia das Bruxas. As irmãs Sanderson – Winnie, Mary e Sarah – personagens do filme “Abracadabra 2” (2022), vão passar pelos corredores do empreendimento, distribuir doces e tirar fotos com o público. A ação é gratuita e acontece das 18h às 21h.

O filme estreou este ano na plataforma de streaming Disney+, e é uma continuação da comédia clássica de 1993. No novo longa, três jovens acabam invocando, por acidente, as famosas bruxas Sanderson, que vão causar estragos na cidade de Salem. Segundo a Disney+, o número de horas de “Abracadabra 2” assistidas em seus três primeiros dias no catálogo foi maior do que qualquer outro lançamento de filme na plataforma em toda a sua história.

“Pensamos em uma atração que pudesse agradar a todos, então teremos essa intervenção com as bruxas de Salem, do filme ‘Abracadabra’, que são personagens bastante queridas por todas as gerações”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello. A ação é realizada em parceria com a Catavento Brasil Produções, e foi desenvolvida especialmente para o Tivoli. Marina Zanaki