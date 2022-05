Tivoli promove shows para o Dia das Mães

O Tivoli Shopping promove duas atrações musicais para comemorar o Dia das Mães nesta semana. Os shows são gratuitos e serão realizados na praça de alimentação do empreendimento.

Nesta quarta-feira (4), às 19h, a Orquestra Filarmônica Ninho Musical apresenta um repertório que vai do clássico à MPB. A Orquestra Filarmônica Ninho Musical é resultado do projeto Ninho Musical, uma iniciativa da Fundação Romi, apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Romi S.A.

“Estas serão as nossas primeiras apresentações em 2022, com um repertório preparado com todo o carinho para as mães. É muito bom poder retornar com este ritmo contínuo de eventos, pois, além de estarmos mais próximos do público, os participantes ficam ainda mais motivados para aperfeiçoar o aprendizado em seus instrumentos e realizar apresentações memoráveis”, disse o maestro Paulo Bellan, coordenador pedagógico e criador do projeto.

Já na quinta-feira (5), às 19h30, haverá um tributo ao Roberto Carlos. Músico e cantor com mais de 40 anos de carreira, Roberto Guimarães leva seu projeto cover do Rei por todo o país.

A apresentação reúne sucessos da trajetória do cantor e será uma viagem romântica e empolgante de todas as fases e hits de sua carreira. O show promete performances, desde sotaques, gestos e falas até figurinos usados pelo intérprete. O repertório terá canções que marcaram época, como “Detalhes”, “Emoções”, “Como é grande o meu amor por você” e muitos outros sucessos de Roberto Carlos.

PROMOÇÃO

O Tivoli promove até 15 de maio a campanha “Especialmente para Mamãe”, que vai sortear um final de semana em família no Royal Palm Plaza Resort.

A cada R$ 200 em compras nas lojas e quiosques participantes, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer ao prêmio. Será necessário cadastrá-lo no site do Tivoli, no link promocao.tivoli.com.br ou no totem de autoatendimento, disponível na área de expansão, em frente ao restaurante Estação Valentina.

O regulamento completo da promoção está disponível em tivolishopping.com.br e no balcão de autoatendimento.