Tivoli oferece cenários inclusivos da Barbie para pessoas com deficiência

Entrega das novas estruturas aconteceu na manhã do último sábado - Foto: Divulgação

O Tivoli é o primeiro shopping da região a contar com cenários inclusivos da Barbie. Por meio de uma parceria com a Associação Pernas da Alegria e com o Moviecom, o centro de compras conta com duas caixas especialmente adaptadas para que pessoas com deficiência física possam fazer suas fotos.

A entrega dos cenários aconteceu na manhã do último sábado e contou também com uma sessão de cinema especial. A novidade surge em meio ao sucesso do filme “Barbie”, que já ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares arrecadado nas bilheterias ao redor do mundo.

A ideia de ter um cenário inclusivo partiu da presidente da Associação Pernas da Alegria, a palhaça voluntária Lilica Amâncio, que desde 2010 realiza ações junto a crianças e adolescentes com deficiência.

“Percebi que as crianças cadeirantes não conseguiam fazer sua foto dentro dos cenários e veio a ideia de termos uma caixa inclusiva” conta Lilica, que teve a proposta prontamente apoiada pela coordenadora de marketing do Tivoli, Paula Funichello.

Semelhante à famosa caixa da boneca, o novo cenário permite que meninos e meninas cadeirantes possam aproveitar a estrutura. “Temos uma mãe que tem marcenaria e a filha dela, a Elisa, é uma princesa cadeirante. Ela também aceitou o projeto e fez as duas caixas instaladas no Tivoli”, afirma Lilica.

Paula reforçou a importância da iniciativa. “Abraçamos prontamente a ideia do cenário inclusivo, pois acreditamos que é fundamental proporcionar momentos de alegria e encantamento para todas as crianças, sem exceção. Essa ação está alinhada com a nossa missão de promover iniciativas que fortaleçam os laços com a comunidade e promovam a inclusão”, diz.

A inclusão proporcionada com os novos cenários também foi destacada pela gerente do Moviecom do Tivoli Shopping, Marcela Ribeiro.

Responsável pela confecção do cenário, Patrícia acompanhou a filha Elisa na foto – Foto: Divulgação

“Para nós do Moviecom é um prazer sermos convidados para um projeto tão lindo e tão importante. Temos um carinho enorme por ações que promovem cada vez mais a inclusão dos nossos clientes e por essa, em especial, por poder proporcionar aos nossos clientes uma foto na caixinha que tanto tem feito sucesso nos últimos dias”, afirma.

Pioneirismo

O cenário inclusivo da Barbie é uma iniciativa pioneira na região. Uma das caixas está instalada no Moviecom, e a outra fica próxima ao restaurante Coco Bambu.

Para celebrar o momento, na manhã de sábado, o Moviecom do Tivoli Shopping realizou uma sessão exclusiva de Barbie para cadeirantes e pessoas com deficiência. Essa foi a primeira sessão inclusiva para esse público na rede Moviecom.

“O Moviecom do Tivoli foi o primeiro a contar com uma sessão inclusiva para cadeirantes e portadores de deficiência. Dessa forma, eles e seus familiares puderam curtir o filme em um ambiente especialmente preparado, garantindo que todos pudessem desfrutar do filme com conforto e alegria”, diz Marcela.

“Desde o início do filme Barbie, vejo as meninas cadeirantes tirando foto fora da caixa e, claro, sei que queriam estar dentro. Foi emocionante ouvir os relatos das Barbies cadeirantes e das famílias com a possibilidade de, agora, poderem registrar seus momentos dentro da caixa”, afirma Lilica.

A empresária Patrícia Rodrigues é mãe de Elisa, de 6 anos, que é cadeirante, e foi a responsável pela confecção das caixas. “A Lilica foi até a marcenaria e disse que tinha uma missão para mim e falou das caixas. Fiquei muito feliz em participar”, diz. “Agora as crianças podem se ver dentro da caixa, e isso é muito importante, porque geralmente as pessoas não têm esse olhar. Dessa forma, eles se sentiram acolhidos”, completa.

A psicanalista Ana Paula Hespanhol é mãe da Bárbara Bezerra Hespanhol, de 22 anos, portadora da Síndrome de Prader Willi, e também acompanhou a entrega das caixas e a sessão especial. “A inclusão mexe com a autoestima, e essa ação de trazer a caixa e o filme permitiu que eles pudessem fazer parte desse momento”, diz.

Bárbara, que estava vestida de rosa, estava animada em poder fazer a foto e assistir ao filme em uma sessão especial. “Estou muito feliz”, afirma.

Com 22 anos, Jéssica Soares Pereira é cadeirante e apoiou a ideia dos cenários inclusivos. “Achei muito interessante, porque pensaram muito na gente. Muitos locais não têm essa adaptação e realmente estava pensando em como poder fazer foto na caixa e, agora, posso”, diz.