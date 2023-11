Tivoli inaugura decoração natalina e terá chegada do Papai Noel neste sábado

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, abre oficialmente neste sábado (11) as comemorações do Natal 2023, com eventos a partir das 10h.

Com o tema “O Grande Natal”, o centro de compras preparou diversas atrações para celebrar a chegada do período natalino, como apresentação musical, teatro de Natal e, claro, a chegada do Papai Noel e o já tradicional show de luzes. Todas as atrações são gratuitas.

Decoração de Natal do Tivoli 2023 – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (4)

Além do período natalino, o Tivoli celebra em 2023 seus 25 anos. Com isso, toda a decoração remete às duas datas, com elementos em tons de vermelho e prata.

Enfeites luminosos em alusão ao Natal e aos 25 anos do shopping, painel instagramável, o trono do Papai Noel e a decoração na Praça de Eventos, com direito a brinquedos para as crianças, são alguns dos ambientes preparados especialmente para os consumidores.

Neste sábado, o Tivoli contará também com apresentações de diversas atrações ao longo do dia.

“Cuidamos de tudo com muito carinho, para que possam ter momentos de lazer e entretenimento, num ambiente que inspira alegria. Esperamos todos para celebrar com a gente”, diz Paula Funichello, coordenadora de marketing do empreendimento.

A programação da abertura do Natal do Tivoli terá início às 10h, com a inauguração da decoração, com a presença de personagens natalinos.

No início da tarde, às 14h, o público poderá conferir no palco próximo ao Mc Donald’s apresentação dos alunos do projeto Ninho Musical e, às 19h, acontece o grande espetáculo de Natal, com a chegada do Papai Noel.

Comprometido com a inclusão, o Tivoli eleva a experiência de todos os seus clientes e contratou uma intérprete de Libras, proporcionando tradução simultânea no teatro.

“Este é mais um cuidado dedicado ao nosso público, reafirmando o compromisso do Tivoli em oferecer lazer e entretenimento acessível a todos”, afirma Paula.

“Teremos espetáculos natalinos com interpretação em Libras, e para mim, que sou surda, essa experiência é profundamente emocionante. Cada canção, cada riso, cada momento de celebração agora pode ser compartilhado de maneira inclusiva, fortalecendo os laços que nos unem nesta temporada tão especial”, afirma a diretora da Panóplia Companhia de Libras, Rebeca Fialho Maniezzo.

Fechando com chave de ouro a data, após a chegada do Papai Noel acontece o já tradicional show de luzes do Tivoli que, novamente, promete surpreender a todos com um espetáculo emocionante.

Papai Noel atenderá de terça a domingo

Para atender às crianças, receber seus pedidos e tirar fotos, o Tivoli preparou um ambiente especial para o Papai Noel, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

Durante os meses de novembro e dezembro, o Papai Noel estará no shopping para atender ao público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h.

O espaço do Papai Noel conta também com um “troninho pet” para as famílias que quiserem registrar um momento com seus bichinhos.

Além da presença do Papai Noel, a programação do Tivoli contará ainda com cinco paradas de Natal, com apresentação de personagens temáticos pelos corredores do shopping, interagindo com os clientes.

As apresentações acontecerão nos dias 18 e 25 de novembro e também 2, 9 e 16 de dezembro, entre 16h e 17h.

SERVIÇO:

Abertura do “O Grande Natal Tivoli Shopping”

Quando : 11 de novembro

: 11 de novembro Local: Tivoli Shopping

Horários:

10h – Inauguração da decoração de Natal

14h – Apresentação alunos do projeto Ninho Musical.

19h – Teatro de Natal Show com personagens natalinos em frente à fachada, chegada do Papai Noel e Show de Luzes.