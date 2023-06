Tivoli faz tributo ao ‘Rei do Rock’ nesta segunda-feira

Dentro da programação especial preparada pelo Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d´Oeste, para o mês de junho, será realizado nesta segunda-feira (12), o Tributo a Elvis Presley.

Com seu estilo showman, Dalizio já fez shows pelo Brasil e Europa – Foto: Divulgação

A apresentação em homenagem ao Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, será a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, com entrada gratuita.

O cantor Dalizio Moura, cover oficial de Elvis, interpreta os grandes sucessos que marcaram a carreira do icônico cantor norte americano, como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love”, “Jailhouse Rock”, entre outros hits.

RECONHECIMENTO. Conhecido pela sua excelente qualidade vocal e seu estilo showman, Dalizio tem mais de 20 anos de carreira e já fez shows pelo Brasil e pela Europa, levando para o público os grandes sucessos do Rei do Rock´n´Roll. Atualmente, o cantor é reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE, empresa americana que controla todos os direitos autorais da marca Elvis Presley, como Cover Oficial do artista.