Tivoli celebra 25 anos com show cover do Beatles nesta sexta-feira

Banda se destaca pelo minucioso figurino e instrumentos semelhantes aos originais - Foto: Divulgação

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, comemora 25 anos de história na próxima sexta-feira (3) com um show cover gratuito da The Beatles Alive. Além disso, o espaço recebe diversas ativações, como brindes e pula-pula para as crianças.

Durante todo o dia, os clientes terão acesso a diversas atrações. Personagens estarão distribuindo balões personalizados; guloseimas como pipoca, algodão doce e brigadeiro serão entregues em algumas entradas; e os visitantes ainda poderão estourar balões premiados que serão instalados próximo a Ótica Carol e ganhar brindes preparados pelos lojistas.

Pula-pula para as crianças e um túnel de LED com um cenário deslumbrante para fotos e vídeos digitais também estão entre as atrações.

Para encerrar o dia garantindo muita música, os clientes poderão assistir ao show da The Beatles Alive, uma das bandas mais conceituadas do Estado, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Além de resgatar a magia da música dos inesquecíveis garotos de Liverpool, com interpretações de canções memoráveis, a banda se destaca pelo minucioso figurino e instrumentos semelhantes aos originais.

Tivoli Shopping – 25 anos

Quando: 3 de novembro

Local: Tivoli Shopping (R. do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV)

Horário: Atrações para toda família durante o dia e Show com The Beatles Alive às 19h30