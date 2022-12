Titãs: quatro décadas comemoradas com show na região

Na mitologia grega, os titãs são os gigantes que quiseram escalar os céus. No rock nacional, Titãs é a banda de gigantes da música que há 40 anos se reinventa. O Premium Paulínia recebe neste sábado (10) o show que celebra o aniversário de quatro décadas da banda. O evento tem parceria do LIBERAL.

Sergio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, apresentam neste show desde o primeiro sucesso, “Sonífera ilha”, até os grandes hits, como “Epitáfio”, “Pra dizer adeus”, “É Preciso saber viver”, “Isso” e “Enquanto houver sol”. Também fazem parte do repertório clássicos como “Homem primata”, “Polícia”,

“Flores” e “Cabeça Dinossauro”, além de músicas do novo disco, “Olho Furta-Cor”.

“Preparamos um apanhado de nossos grandes sucessos, e também músicas importantes para o nosso repertório, mesmo que não tenham sido sucessos. Também temos espaço para três músicas do novo disco, que é um trabalho muito bacana para as pessoas conhecerem. Também teremos um momento acústico, que é algo que marcou muito nossos 40 anos de carreira e costuma ser muito bem recebido pelo público”, detalhou o músico Sérgio Britto em entrevista ao LIBERAL.

Questionado sobre a capacidade da banda de se reinventar, passando pelo punk, pop rock e baladas românticas, o músico disse que é um reflexo da diversidade musical dos seus integrantes. “Sempre ouvimos de tudo, jazz, música popular, samba e rock, claro. Fomos usando esses elementos ao longo do tempo de várias maneiras. Uma vez pendemos para um lado, em outras para outro, mas na base de tudo está o amor pela música, o gosto pela diversidade e por fazer canções bem feitas, bem resolvidas”, acredita Britto.

Branco Mello, Sergio Britto e Tony Belotto se apresentam na região neste sábado – Foto: Tony Santos

A banda segue inovando, e a prova disso é seu novo álbum de estúdio, “Olho Furta-Cor”, lançado este ano. O trabalho passa pelo rock progressivo na ótima “São Paulo 3”, pelo rock rural em “Preciso Falar”, cria uma triste canção em espanhol na “Por Galletas”, e segue com a inteligente e provocativa “Como é bom ser simples”. “Queremos continuar fazendo música, explorando novos territórios, nos reinventando. É isso o que nos dá vontade de continuar”, finalizou Britto.

ENCONTRO. O anúncio de uma turnê em 2023 reunindo todos os antigos membros do Titãs foi um sucesso de vendas. “Titãs Encontro”, que trará aos palcos Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Nando Reis e Paulo Miklos, esgotou 50 mil ingressos no Allianz Parque, em São Paulo, em apenas duas horas, e uma nova data foi aberta na capital paulista. Enquanto isso, as vendas em outras cidades do país seguem intensas e prestes a esgotar.

“Esperávamos uma grande procura porque é uma solicitação que vinha sendo feita pelos fãs há muito tempo. Mas não esperávamos que fosse tão grande quanto o que aconteceu. Para nós, foi uma grata surpresa ver que nosso trabalho deixou uma marca emocional para as pessoas. Será um show muito bacana para quem for ver e para nós também”, disse Britto.

ACONTECE

O show do Titãs acontece neste sábado no Premium Paulínia, que abre as portas às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e podem ser comprados no site www.guicheweb.com.br. O endereço é Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4.545, Parque Brasil 500, em Paulínia.