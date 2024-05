‘Tira-dúvidas’ do edital Caminhos da Cultura, de Santa Bárbara, será realizado na próxima terça

O encontro será no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, às 19h

A Prefeitura de Santa Bárbara, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza uma sessão de “tira dúvidas” sobre o edital de Credenciamento de Trabalhadores como instrutores do Programa de Formação e de Cursos, Oficinas e Workshops Culturais. O evento será na próxima terça-feira (28), às 19h, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”.

Além do encontro coletivo, poderão ser agendados atendimentos individuais para os fazedores de cultura interessados pelo WhatsApp (19) 3457.4627, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Os encontros serão realizados no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, na Rua do Algodão, 1.450, na Cidade Nova.

Também há a opção de atendimento online, que ocorrerão das 18h às 20h.

As inscrições para o edital seguem até dia 17 de junho no site culturasbo.com/editais. Esta edição do Programa de Formação oferecerá 854 vagas de oficinas gratuitas culturais e de economia criativa divididas em 47 oficinas e 190 turmas.

O investimento é de R$ 337,9 mil que serão repassados aos fazedores de cultura.