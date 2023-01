Time de comediantes apresenta show ‘4 Amigos’ na região

A proximidade entre os comediantes é evidente dentro e fora dos palcos - Foto: Divulgação

Os comediantes Dihh Lopes, Márcio Donato, Thiago Ventura e Afonso Padilha trazem o espetáculo inédito “4 Amigos” para a região. Os humoristas se apresentam no Royal Palm Hall, em Campinas, em 10 de fevereiro. Os ingressos estão à venda.

Dihh Lopes, Márcio Donato, Thiago Ventura e Afonso Padilha são amigos de longa data. A vontade de se juntarem para ter um show em teatro que pudesse ser viabilizado fez surgir o “4 Amigos”, um dos maiores grupos de stand-up do Brasil.

A proximidade entre os comediantes é evidente dentro e fora dos palcos. Além da qualidade individual, têm uma ótima energia quando se juntam, garantindo ainda mais risadas da plateia. Os quatro se revezam no palco ao longo do show, sempre com a presença do Mestre de Cerimônias, que apresenta cada um dos outros comediantes ao longo do espetáculo. Os estilos únicos e bem definidos de cada comediante agregam qualidade e diversidade ao show.

Os ingressos custam entre R$ 55 e R$ 150, dependendo do setor. As vendas estão sendo feitas pelo site ingressodigital.com. O Royal Palm Hall fica na Rua Mns. Luís Fernandes de Abreu, 311, Jardim do Lago. A abertura das portas será às 18h30, com início do espetáculo às 20h. A classificação indicativa é 16 anos.