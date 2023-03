Tiago Iorc anuncia show em Campinas

O cantor e compositor Tiago Iorc anunciou show na cidade de Campinas no dia 11 de junho. Ele apresenta na Expo D. Pedro sua turnê “Daramô”, nome de seu sexto álbum de estúdio lançado no ano passado. O show acontece a partir das 19h.

Estão disponíveis dois tipos de ingressos. A pista custa R$ 90 (meia-entrada), R$ 180 (inteira) e R$ 100 (promocional com a doação de um quilo de alimento). O setor premium custa R$ 140 (meia-entrada), R$ 280 (inteira) e R$ 150 (promocional com a doação de um quilo de alimento). As vendas estão sendo feitas pelo site Alpha Tickets, na Livraria Leitura do Parque D. Pedro Shopping e na bilheteria da Expo D. Pedro.

O repertório do show terá lançamentos como “Saudade boa”, “Tudo o que a fé pode tocar”, “Daramô”, que dá nome à turnê, e o cover de “Ciumeira”, da cantora Marília Mendonça. Não vão faltar na apresentação sucessos da carreira do artista, como “Amei te ver”, “Coisa linda” e “Tangerina”.

Tiago Iorc se apresenta na região logo após voltar de uma temporada na Europa em 2022, onde realizou shows na Espanha, Portugal e Inglaterra.

TRAJETÓRIA

Vencedor de quatro Grammys Latino, Tiago Iorc se consagrou um dos principais artistas de sua geração, inspirando um público fiel com suas inconfundíveis apresentações de voz e violão.



Em seus 16 anos de carreira, Tiago soma oito álbuns, sete indicações ao Grammy Latino – incluindo a prestigiada categoria “Canção do Ano” – além de parcerias musicais com nomes aclamados, como Milton Nascimento e Jorge Drexler.



Logo em seu primeiro álbum, “Let Yourself In” (2008), cinco músicas viraram trilhas sonoras da Rede Globo e ele ficou entre os dez artistas mais tocados na Billboard do Japão.



Os álbuns seguintes, “Umbilical” (2011), e “Zeski” (2013), seguiram conquistando fãs e emplacando canções em trilhas sonoras. Tiago soma mais de 20 canções em trilhas de cinema, novelas e campanhas publicitárias.



Em 2015, o álbum” Troco Likes” trouxe dois de seus maiores hits, “Amei te ver” e “Coisa Linda”, além de conquistar um certificado de platina no Brasil. O álbum foi seguido por “Troco Likes Ao Vivo”, produção premiada no Grammy Latino de 2017.



Em 2019, o álbum “Reconstrução” bateu recordes no streaming, ao emplacar todas as 13 canções no TOP 50 do Spotify Brasil. “Desconstrução”, principal música do álbum, foi vencedora na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” e ainda foi indicada à “Canção do Ano”, no Grammy Latino de 2019.



Também em 2019, Tiago foi o escolhido para protagonizar a retomada do saudoso e prestigiado “Acústico MTV”. Seu último lançamento é o álbum “Daramô”, nome que faz referência à vontade de estar mais aberto para a troca.