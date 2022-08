Thiaguinho celebra 20 anos de carreira com show no Chapéu Brasil, em Sumaré

Mais da metade da vida do cantor Thiaguinho foi de sucesso na música. Com 39 anos, ele comemora em 2022 duas décadas de carreira com a “Turnê do Infinito”. Um dos maiores nomes do pagode nacional, o artista se apresenta nesta sexta-feira (5) no Chapéu Brasil, em Sumaré, comemorando seus 20 anos de trajetória. Os ingressos já estão à venda.

Ele traz o repertório de seu projeto “Infinito”, que chegou ao público no formato de dois volumes em 2021. No primeiro, lançado em fevereiro, ele apresentou 19 canções, entre composições inéditas e regravações de sucessos do artista.

O segundo volume foi liberado em julho, com mais 19 faixas que levaram os fãs a revisitar momentos da carreira do cantor e a criar novas memórias. As duas partes de “Infinito” tiveram participações especiais de Alexandre Pires, Bruno e Marrone, Péricles, Bruno Cardoso, Mariana Rios e Gloria Groove.

Thiaguinho traz o repertório de seu projeto “Infinito”, que chegou ao público em 2021 – Foto: Divulgação

Para comemoração de duas décadas de carreira, Thiaguinho saiu em turnê com seu novo álbum e prepara novidades para os fãs. Ele será o convidado da reestreia do programa “Som Brasil”, da Rede Globo, em 10 de agosto. O artista também gravou em junho seu novo DVD ao vivo, o “Meu nome é Thiago André”, em uma verdadeira noite de gala ao lado de uma orquestra completa e sua banda.

“Durante esses meus 20 anos de carreira, enfrentei de tudo. Muitos ‘nãos’, preconceitos, jornadas de trabalho que me deixavam só na estrada e me privaram de estar com meus familiares e amigos, e problemas de saúde. Mas nada disso me fez desistir do meu sonho. Eu venci e sou muito feliz por isso”, declarou Thiaguinho durante a gravação.

JORNADA. O artista foi lançado nacionalmente em 2002 no reality musical “Fama”, da Rede Globo. Ele não venceu a disputa, mas chamou a atenção do público e na sequência assumiu os vocais do Exaltasamba. Thiaguinho permaneceu no grupo por 10 anos, ajudando a transformá-lo em um dos maiores sucessos do pagode.

Em 2012, decidiu seguir em carreira solo. A nova fase do artista foi marcada pelo lançamento de “Ousadia e Alegria”, álbum que teve grande repercussão. De lá para cá, Thiaguinho totaliza nove álbuns, dois DVDs, quatro EPs acústicos e vários hits que conquistaram o público. Além de sua carreira artística, Thiaguinho também se consolidou como empresário. Sua empresa Paz & Bem cuida da carreira de músicos e celebridades.

ACONTECE

O cantor Thiaguinho apresenta “Tour Infinito” nesta sexta-feira, no Chapéu Brasil, em Sumaré. A abertura da casa será às 21h. O endereço é Avenida Vereador Antonio Pereira de Camargo Neto, número 745, no Jardim Dall’Orto. Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda, indicados no site do Chapéu Brasil, ou então no quero2ingressos.com.br. Eles custam entre R$ 60 e R$ 240.