The Flash estreia em filme solo nesta quinta-feira

No longa, Barry Allen quebra a barreira do tempo para salvar sua família, mas desencadeia um mal maior

Em seu primeiro filme solo, The Flash estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (15). Barry Allen quebra a barreira do tempo e viaja entre mundos na tentativa de mudar o passado e descobre que sua interferência pode trazer consequências indesejadas.

Ezra Miller retorna às telonas vivendo Barry Allen – -©-DC-Comics_DIVULGAÇÃO Foto: Courtesy-of-Warner-Bros.-Pictures-©-DC-Comics_DIVULGAÇÃO

No longa dedicado ao herói, Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar eventos do passado. Mas, em uma tentativa de salvar sua família, ele acaba, sem querer, alterando o futuro e fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco e o pior: não há super-heróis para recorrer.

Preso em uma realidade um tanto assustadora, a única esperança de Flash é usar seus superpoderes para salvar a própria vida.

Em meio a viagem do tempo tentando recuperar a família que perdeu – a mãe morta e o pai acusado de um crime -, Barry terá ajuda de si mesmo do passado, ainda na época da faculdade, da heroína supergirl e versões de Batman.

Ezra Miller retorna às telonas vivendo Barry Allen, desta vez estrelando o solo do super-herói após participações como o personagem nos filmes da Liga da Justiça de 2017 e 2021. O elenco é de peso, Ben Affleck vive mais uma vez o Batman e, após três décadas na pele do “homem morcego”, Michael Keaton também retorna para interpretar a sua versão de Batman, vivida pela última vez em 1992.

No elenco de The Flash estão também a estrela em ascensão Sasha Calle, que vive a Supergirl, Michael Shannon retornando ao papel de General Zod.

VILÃO General Zod é um velho conhecido do universo da DC Comics, ele foi antagonista de Superman, vivido por Henry Cavill, e estava morto até a viagem de Barry Allen pelo tempo. Zod era grande amigo de Jor-El, pai de Kal-El (Superman), e tentou dar golpe de estado para organizar as classes de Krypton, ato não apoiado por Jor, o que causou embate entre a dupla de amigos.

Jor decide juntamente com sua esposa enviar seu filho para fora de Kripton, o Kal-El, e a briga com Zod escalona. O desenrolar se dá na terra natal do Superman destruída e Zod preso, que acaba se livrando da cadeia junto ao seu exército e indo atrás de Kal na Terra sob ameaça de destruir o planeta se ele não fosse entregue ao vilão.

Em confronto final, Zod acaba morto, mas em The Flash não é a primeira vez que ele retorna às telonas. Em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, Lex Luthor tem acesso ao corpo de General Zod, que até então estava sob custódia do Governo Americano, e o revive em uma câmara biogenética com o próprio sangue. O resultado é mais um embate entre Superman e o vilão que o persegue desde sua infância, e acaba na morte dos dois.