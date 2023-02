Terror ‘Pearl’ estreia nos cinemas da região

A principal estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira (9) é o terror “Pearl”. Ele conta as origens de personagens do elogiado “X: A Marca da Morte” (2022), também do diretor Ti West. A personagem principal, novamente, é interpretada pela estrela dos filmes de terror, Mia Goth.

O longa-metragem se passa em uma fazenda durante a Primeira Guerra Mundial. A jovem Pearl (Mia Goth) é encarregada de todos os serviços domésticos e cuida do pai doente, além de lidar com as crueldades da mãe. Para escapar de sua vida marcada pela solidão, Pearl sonha em se tornar uma atriz de cinema.

Mas as ambições da personagem vão colidir com sua realidade opressiva, e as frustrações vão despertar em Pearl seus piores sentimentos. De acordo com a distribuidora Cinecolor Brasil, o filme é “um retrato cru e, ao mesmo tempo, profundo e honesto sobre como nossas sombras podem ganhar proporções monstruosas se instigadas por certas opressões”.

Mia Goth é considerada a musa do terror de Hollywood – Foto: Divulgação

Elogiado pela crítica, o longa teve várias indicações a prêmios, levantando a expectativa que fosse concorrer ao Oscar em alguma categoria – principalmente para Melhor Atriz pela atuação de Mia Goth. Mas “Pearl” acabou passando sem indicações à estatueta. A atriz fez declarações defendendo a necessidade de mudanças na avaliação da Academia e a valorização de filmes do gênero.

Mia Goth é considerada a musa do terror de Hollywood, posição consolidada a partir de seu desempenho em filmes como “A Cura” (2016), “Suspiria – A Dança do Medo” (2018) e “X: A Marca da Morte”. Britânica, Mia Goth é filha de uma brasileira e de um canandense, e neta da atriz carioca Maria Gladys, que na década de 1970 foi eleita a musa do Cinema Marginal.

SEQUÊNCIA. “Pearl” se passa na mesma fazenda onde se dão os acontecimentos de “X: A Marca da Morte”. Maxine (Mia Goth) é uma atriz pornô que, junto com seu namorado, o produtor Wayne (Martin Henderson), e um grupo de atores vai até uma propriedade no Texas para gravar um filme pornográfico, sem revelar aos proprietários a natureza do projeto.

A fazenda pertence ao casal Howard (Stephen Ure) e Pearl (também interpretada por Mia Goth), que começam a agir de forma estranha com o grupo. As gravações têm início e, paralelamente, pessoas começam a desaparecer. Howard acaba descobrindo o tema real do filme e o elenco passa a ter que começar a lutar por suas vidas. No entanto, o idoso casal tem mais a esconder do que apenas não querer que sua fazenda seja um cenário de filme adulto.

“X: A Marca da Morte” é um slasher, subgênero que traz algumas características que o diferenciam de outros estilos do terror. O assassino, por exemplo, costuma usar uma fantasia e ser um serial killer que usa armas brancas, e não de fogo; as vítimas normalmente são adolescentes ou jovens, e aqueles que fazem sexo geralmente acabam sendo mortos.

O diretor Ti West prevê ainda um terceiro filme para completar sua trilogia iniciada com “X: A Marca da Morte”. Com o título de “Maxxxine”, o novo longa-metragem ainda está em produção. “Pearl” tem 102 minutos de duração e classificação indicativa de 18 anos.