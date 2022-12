‘Terrifier 2’ chega às salas de cinema da região

Centro nervoso de “Terrifier 2”, o personagem Art já apareceu em diversos projetos do diretor Damien Leone - Foto: Divulgação

O ano de 2022 ofereceu aos fãs do terror uma boa safra. Títulos como “Halloween Ends”, “X – A Marca da Morte”, “Não! Não olhe!”, “O Telefone Preto” e o retorno de “Pânico” foram alguns dos destaques do gênero. Mas, sem dúvida, o mais aguardado é “Terrifier 2”. Com direção e roteiro de Damien Leone, o longa chega às salas de cinema da região nesta quinta-feira (29) e promete fechar o ano com chave de ouro para os fãs do terror.

O filme vem acompanhado da repercussão que alcançou nos Estados Unidos, onde já estreou, prometendo cenas assustadoras e perturbadoras. As notícias de pessoas que passaram mal enquanto assistiam ao longa no cinema foram o melhor marketing possível e fizeram com que o filme viralizasse nas redes sociais. Com orçamento de pouco mais de 250 mil dólares, “Terrifier 2” conquistou uma bilheteria de 11 milhões de dólares nos EUA.

Após fazer um massacre na noite de Halloween e depois morrer, o palhaço Art (David Howard Thornton) está de volta. O novo longa se passa um ano depois desses acontecimentos, e tem Art acordando no necrotério após ser ressuscitado por uma entidade maligna.

Como é Halloween novamente, a sede de assassinato do sinistro palhaço precisa ser saciada, e ele retorna para o condado de Miles. O serial killer vai perseguir a jovem Sienna (Lauren LaVera) e seu irmão mais novo, Jonathan (Elliott Fullam). Mas Art não encontrará em Sienna uma presa fácil.

Outra personagem que entra em cena é uma inesperada aliada de Art. Ao parar em uma lavanderia, ele conhece uma menina igualmente assustadora, conhecida apenas como “Garotinha Pálida” (Amelie McLain). Ao lado de sua nova parceira, a criatura vai embarcar em uma jornada de sangue e violência.

PALHAÇO. Centro nervoso de “Terrifier 2”, o personagem Art já apareceu em diversos projetos do diretor Damien Leone antes de ganhar sua própria obra. “Terrifier” (2016), que ganhou o título de “Aterrorizante” no Brasil e está disponível no serviço de streaming Amazon Prime Video, narra os acontecimentos que levaram ao massacre de Halloween promovido pelo palhaço assassino. O diretor Damien Leone destaca a importância do ator Howard Thornton na composição do personagem principal. “Ele traz muita coisa ao filme, como os maneirismos, e eu o deixo improvisar o tempo todo.

Conheço bem seu senso de humor e todas as coisas sádicas que ele pode fazer”, declarou em entrevista ao portal de notícias americano ComingSoon. Mas se “Terrifier” é um filme bem mais simples e de pura violência, sua sequência parece ter ganhado camadas de interesse. Ainda explorando o terror sanguinolento, “Terrifier 2” é um filme bem mais completo, segundo as críticas iniciais, e tem fôlego para seus 138 minutos.

O elenco também inclui Chris Jericho, lutador de luta livre e músico, que interpreta o personagem Burke. Em seu podcast, ele se declarou um fã do primeiro “Terrifier”. Do filme original estão de volta Jenna Kanell, Catherine Corcoran e Samantha Scaffidi. Com distribuição da Imagem Filmes e da A2 Filmes, a classificação indicativa é 18 anos.