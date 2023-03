Termômetro da sétima arte

O cinema é a sétima arte porque é considerado a síntese de todas as outras. A definição veio do crítico Ricciotto Canudo no século XX. Neste domingo (12) ocorre a cerimônia para entrega do Oscar, a premiação mais importante do cinema, que serve de termômetro para a produção dessa indústria, além de formar novos cinéfilos.

Produtora de eventos e DJ, Mariane Galacini Tadeu, de Americana, contou que o cinema está presente na sua vida desde a infância e que passou a acompanhar o Oscar com 15 anos. Mariane fazia bolões com os amigos para ver quem acertava os ganhadores, e ao mesmo tempo começou a se interessar pela história do cinema e assistir os clássicos.

Produtora de eventos e DJ, Mariane Galacini Tadeu acompanha a cerimônia do Oscar desde os 15 anos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O hobbie resultou em um curso técnico em direção cinematográfica, e hoje ela consegue analisar aspectos técnicos das produções, como fotografia, roteiro e direção.

Seu preferido este ano é “Os Fabelmans” (2022), mas ela também pontuou que, entre os indicados a Melhor Filme Estrangeiro, há obras melhores se comparadas com as que disputam a categoria principal.

Mesmo com toda a bagagem técnica, Mariane defende que o Oscar é para todos. “Às vezes, pensamos que é só para as pessoas da área do cinema ou que é muito intelectual, mas o Oscar é para todo mundo acompanhar e assistir. Ali estão os melhores filmes produzidos. Para mim, o cinema é a arte mais completa. E o Oscar é mais próximo da gente do que pensamos”, defende a produtora.

Há alguns anos, o jornalista do LIBERAL, Rodrigo Alonso assiste a todos os indicados ao prêmio na categoria principal. Seu preferido em 2023 é o drama “Entre Mulheres” (2023).

“Acho que foi o Oscar que despertou meu interesse pelo cinema. Eu já gostava antes, mas meus gostos eram bem limitados. Nos últimos anos, tenho maratonado os filmes do Oscar, principalmente depois que eu e alguns amigos criamos uma página na internet para falar sobre cinema, e tem sido uma experiência bem bacana. Cada um tem um gosto, e nem sempre todos os filmes vão te agradar.

Mas é importante ver e vivenciar as experiências. São filmes com abordagens variadas, que trazem conhecimento sobre diferentes realidades, além de entretenimento”, defende o jornalista.

DEMOCRÁTICO

Jornalista e membro do Cineclube Estação, Diego Rodrigues Moreno acredita que o Oscar segue relevante porque tem buscado evoluir.

Jornalista e membro do Cineclube Estação, Diego Rodrigues Moreno acredita que o Oscar segue relevante – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O Oscar sempre foi muito relevante. Foi a primeira premiação do cinema, e inspirou o Emmy (TV), Toni (teatro) e o Grammy (música). O Oscar vem se adaptando ao seu tempo, e está cada mais vez mais abrangendo produções de pessoas negras, mulheres. No ano passado, o vencedor tinha como temática deficiência auditiva (‘No Ritmo do Coração’). Ao se democratizar, ele fica mais relevante no meu modo de ver”, analisou Diego.

O cineclubista defende que, mesmo focando nas produções americanas, a premiação consegue dar uma boa ideia do cinema no mundo. “Se você pegar a história do Oscar, não só os vencedores, mas os indicados e a categoria de melhor filme estrangeiro, terá o que de melhor foi produzido no cinema internacional”, declarou Diego.

A cerimônia do Oscar 2023 não será transmitida esse ano pela TV aberta, apenas pelo canal TNT e pelo streaming HBO Max.