Terceiro filme da trilogia ‘Guardiões da Galáxia’ estreia nesta quinta-feira

Quase dez anos depois da estreia do primeiro capítulo, a franquia “Guardiões da Galáxia” chega ao fim nesta quinta-feira (4) com o lançamento da terceira e última parte desta história. “Guardiões da Galáxia Vol. 3” traz o amado grupo de desajustados para uma última viagem juntos. O roteiro e a direção seguem com James Gunn.

A história começa com os guardiões se estabelecendo em Luganenhum, cidade que eles compraram do Colecionador e que estão tentando transformar em um lar. Mas suas vidas serão reviradas pelos ecos do passado turbulento de Rocket (dublado em inglês por Bradley Cooper). Enquanto Peter Quill (Chris Pratt) ainda está lutando para se recuperar da perda da Gamora (Zoe Saldaña), ele vai precisar reunir sua equipe em uma perigosa tarefa para salvar o amigo. Contudo, se essa missão não for concluída, esse pode ser o fim dos guardiões.

O longa traz de volta os guardiões Drax (Dave Batista), Nebulosa (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Groot (com voz original de Vin Diesel), Kraglin (Sean Gunn) e o cão espacial Cosmo (Maria Bakalova), além dos novos personagens Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji), que é obcecado em criar uma sociedade perfeita, e Adam Warlock (Will Poulter), um dos mais fortes personagens do universo Marvel. Mas o coração deste capítulo final é Rocket. “O primeiro filme é a história da mãe, o segundo filme é a história do pai, e este filme é a história do eu, então é inatamente mais íntimo por causa disso”, explicou o diretor em entrevista à Marvel Studios.

Rocket é um ser que foi transformado em algo que não deveria, e que está com raiva e solitário por conta disso. “Essa solidão é o centro dos ‘Guardiões da Galáxia’. É engraçado porque as pessoas pensam neles como alegres e divertidos, mas o que os impulsiona é esse centro emocional, onde Rocket e os outros personagens são forasteiros que não se sentem realmente pertencentes. Mas as rachaduras começam a se abrir um pouco entre alguns dos personagens, então eles começam a se amar”, explicou Gunn.

Essa conexão entre os desajustados Guardiões os tornou uma família unida não por laços de sangue, mas de escolhas. “O que faz de James Gunn um contador de histórias especial é que ele encontra emoções genuínas e conflitos comuns, e ele os coloca em uma tapeçaria universal. Todos nós sofremos quando somos negligenciados ou rejeitados, ou tratados injustamente. Mas todos nós somos capazes de sentir um grande nível de compaixão uns pelos outros”, declarou a atriz Zoe Saldaña, que também será um dos destaques do longa ao retornar como Gamora, morta de forma dramática e que volta à vida “diferente” de como era antes.

“Os filmes dos Guardiões são sempre cheios de coração e humor e este não é exceção, mas eu diria que talvez a emoção e o coração deste brilham um pouco mais forte porque esta história está ancorada em torno de nosso amado Rocket, e a natureza agridoce da relação entre Quill e Gamora. Além disso, você tem a sensação de um encerramento no final do filme”, garantiu a produtora executiva Sara Smith. Com 149 minutos, “Guardiões da Galáxia Vol. 3” tem classificação etária de 12 anos.