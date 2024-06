‘Eu de Você’, com Denise Fraga, tem apresentação gratuita e inaugura TM de Santa Bárbara

A atriz, autora e produtora Denise Fraga apresenta o solo “Eu de Você” nesta quarta-feira (26) durante a reinauguração do Teatro Municipal Manoel Lyra, de Santa Bárbara d’Oeste. A peça, que será o ato de reabertura do espaço, será encenada a partir das 20h com entrada gratuita.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os ingressos para o público geral serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes do início da encenação. As entradas serão entregues por ordem de chegada até esgotada a capacidade do teatro.

“Eu de Você” é uma montagem criada em sala de ensaio, que combina narrativas reais com a colaboração do público e abre espaço para reflexões sobre a condição humana e o poder da arte.

Eu de VocÊ mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia – Foto: Divulgação

Embora seja um solo, Denise Fraga é “acompanhada” de personagens inspirados em histórias reais, além de músicas cantadas pela própria artista em cena. A peça promete combinar a vida com a arte.

O espetáculo mira no “humor cotidiano”, tirando o riso a partir de situações corriqueiras. A peça leva como premissa que “não há melhor espelho do que o outro”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum?”, instigou Denise. “É dessa mistura que surge a ideia de nosso ‘Eu de Você’”.

A temática da peça parte da suposição do resultado daquilo que o ser humano seria se deixasse se “atravessar” pelas experiências do outro.

“Costumo dizer que a arte ajuda a gente a viver, que quem lê Dostoievski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Porque sofrerá com companhia, sofrerá com a cumplicidade dos poetas. Entenderá que fazemos parte de algo maior, que pertencemos à roda da humanidade, seus dilemas eternos e sua fatídica imperfeição”, disse Denise Fraga.

A peça foi idealizada e criada pela atriz, com produção de José Maria e direção de Luiz Villaça.

“Eu de Você” estreou em setembro de 2019 no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e cumpriu temporada em São Paulo, Belo Horizonte e Campinas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A turnê da peça foi interrompida pela pandemia da Covid-19 e voltou para os teatros em 2022, percorrendo 14 cidades do país.

O espetáculo será apresentado em parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Eu de Você