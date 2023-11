Temporada do ‘Clássicos em Cena’ chega ao fim com ‘saldo positivo’ em Santa Bárbara

A temporada de concertos promovidos pelo projeto “Clássicos em Cena” chega ao fim nesta com um “saldo positivo” de envolvimento do público barbarense. A última apresentação será realizada pelo Grupo Sabiá nesta sexta-feira (17), às 20h, na Estação Cultural da Fundação Romi, no centro de Santa Bárbara d’Oeste.

Durante todo o ano de 2023, em todas as terceiras sextas-feiras do mês, o projeto Clássicos em Cena ofereceu ao público de Santa Bárbara e região concertos mensais gratuitos de música clássica e instrumental. Foram recebidos grupos convidados diferentes a cada edição, com estilos, instrumentos e sonoridades diversificados.

“É um projeto que tem mais de 20 anos e a gente já executou esse projeto em muitas cidades do estado de São Paulo e até fora do estado. […] Em Santa Bárbara nós tivemos um público que começou a aumentar desde o segundo [concerto] e foi indo, foi muito receptivo. Então eu diria que o saldo foi extremamente positivo”, analisou o maestro Parcival Módolo, idealizador do projeto.

Apesar de o projeto ter recebido diferentes grupos para os concertos, o maestro acompanhou todas as apresentações como comentarista, fornecendo breves curiosidades entre os números musicais, sobre os compositores, contexto e história da música, de forma bastante envolvente e descontraída.

De acordo com Módolo, os comentários fogem do formato acadêmico justamente para envolver o público presente e despertar o interesse, de forma a democratizar o acesso à música clássica – o objetivo principal do projeto.

“A gente chama isso também de formação de público, formação de auditório. A gente quer atender gente que não necessariamente frequenta teatros e concertos. Que não necessariamente conhece esse repertório. E que esse primeiro contato seja positivo, bom, agradável e que a induza a querer continuar”, disse.

Assim como em toda temporada, a edição de novembro terá apresentação e comentários do Mastro Parcival Módolo. Para o último concerto, o Clássicos em Cena recebe o grupo de sopros Sabiá, formado em 2019 por músicos da região de Americana.

O eclético repertório do grupo abarca diversos gêneros musicais, desde as danças africanas e a modinha europeia do meio do século XIX até o samba e o baião do início do século XX. Essa diversidade ilustra o intercâmbio entre as culturas europeia e africana que contribuem para a riqueza da música brasileira.

