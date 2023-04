Teatros da região passam por reforma

A obra no teatro de Nova Odessa começou em 18 de abril e tem previsão de entrega para julho - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Dois teatros municipais da região passarão por reforma e modernização em 2023. As obras já começaram no Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa, e ainda devem começar no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste.

Inaugurado em 2016, o Teatro Municipal de Nova Odessa recebe sua primeira reforma. De acordo com a prefeitura, o local sofre com infiltrações que chegam aos pisos e paredes por conta de problemas no telhado que serão resolvidos.

Serão realizadas adaptações no teto, piso do palco e plateia, manutenções nas redes elétrica e hidráulica, ampliação da cobertura de entrada e a instalação de novas coberturas de proteção na porta, visando conter melhor a água da chuva.

O espaço também vai receber manutenções externa, com reparos no gramado e pintura após a fachada ter sido vandalizada por pichação. O espaço tem capacidade para um público de 170 pessoas.

“Essa reforma é necessária, uma vez que não houve reformas desde a inauguração, havendo muitos problemas com o telhado, que resultaram em infiltrações que chegaram até aos pisos e paredes. Agora estamos fazendo as manutenções, resolvendo todas as situações e problemas que encontramos, para entregarmos um espaço mais bonito e agradável aos munícipes”, afirmou a secretária de Obras do Município, Miriam Lara Netto.

A obra começou em 18 de abril e tem previsão de entrega para julho. Nesse período, a casa ficará fechada para eventos. A reforma está sendo executada por uma empresa contratada pela prefeitura para manutenção em outros prédios da cidade, como as unidades de saúde. Questionado, o município não divulgou o nome da empresa e nem o valor investido na reforma do Teatro Municipal Divair Moreira.

FACHADA. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste assinou contrato com a empresa A.C. Camargo Construções para reforma do Teatro Municipal Manoel Lyra no final de março. A obra terá custo de R$ 2.253.335,20, entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo, e a previsão de duração da obra é de 12 meses.

Entre os serviços previstos estão a remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca da cobertura, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, reforma de todo o pavimento superior, onde fica a Secretaria de Cultura e Turismo, e pintura do prédio.

O Manoel Lyra tem capacidade para 596 pessoas.

A reportagem questionou a prefeitura sobre o início das obras, mas não houve retorno até o fechamento da edição.