Teatro Municipal terá espetáculo em homenagem às mulheres

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe na noite de quinta-feira (16), às 19h30, o espetáculo “Uma noite com elas”, evento que integra a programação do mês da mulher da Prefeitura de Americana. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos antes.

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi apresenta um repertório especial ao lado das cantoras Iara Resende, Sandra Rodrigues e Danny Asa. O evento é uma parceria da Prefeitura com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Primeira vice-presidente da Acia, Elza Cassitas Sferra disse que “Uma noite com elas” é uma oportunidade para que as mulheres possam comemorar a data com momentos de lazer e cultura.

“O evento é voltado para as mulheres, mas todos de forma geral podem participar. A Acia sempre atua no sentido de proporcionar cultura à população e ao mesmo tempo fazer uma ação social para ajudar os que mais precisam”, explicou Elza.

Os ingressos devem ser retirados na sede da Acia (Rua Primo Picoli, 200, no Centro), na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol) ou na Secretaria de Cultura e Turismo (Rua das Palmeiras, 8, no Jardim São Paulo), em horário comercial. Estão sendo arrecadados absorventes, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Americana para doação a mulheres carentes.