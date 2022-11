Teatro Municipal recebe stand-up ‘Cara de Janta’, com temas do nosso cotidiano

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe na sexta-feira (18), às 20h, o stand-up “Cara de Janta”. Reunindo um time de comediantes da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o espetáculo promete provocar gargalhadas na plateia, abordando problemas do cotidiano. Os ingressos estão à venda e há desconto para quem apresentar o anúncio veiculado no LIBERAL.

Em “Cara de Janta” entram em cena Biel Baccarin, Matheuzão, Ever Beleza, Dvd Lima e Mathias Jr, locutor da Gold FM. Eles vão fazer piada de assuntos diversos, como política, casamento, o conflito entre o novo e o velho, entre outros.

Biel Baccarin e Mathias Jr, locutor da Gold FM, fazem parte do time de comediantes da RMC – Foto: Ronaldo Brito

Mathias contou que vai fazer a abertura do stand-up. Ele está preparando para o show um texto que converse com o público de Americana e região. O destaque será a personagem Vovó Amélia, do bairro Antônio Zanaga, que marca presença no programa Gold Morning, da emissora do Grupo Liberal.

“A Vovó Amélia é uma personagem muito querida, porque se identifica com a cidade. É bem de Americana, e os temas que vou abordar todo mundo da cidade ou da região conhece, são coisas que as pessoas vivem no dia a dia”, contou Mathias à reportagem.

Ele explicou que tem trabalhado em um show de humor, e que sua participação em “Cara de Janta” é uma prévia desse projeto. “Tem um show que vou começar a colocar em prática em 2023, será só um apanhado nesse show”, disse Mathias.

Além de Mathias Jr., o espetáculo terá nomes conhecidos do humor na região, com moradores de cidades como Campinas e Hortolândia. Também representa Americana o comediante Biel Baccarin, que já tem uma trajetória se apresentando na capital paulista e em espaços da RMC. Se revezando no palco, os cinco comediantes vão abordar um mix de assuntos. “A ideia é dar boas gargalhadas dos problemas enfrentados no cotidiano”, afirmou Mathias.

O grupo de comediantes se destaca pelas tiradas divertidas, sagazes e inteligentes. “O clima está propício para darmos muitas risadas. Será uma noite descontraída e alegre, é o que as pessoas estão precisando depois da pandemia que machucou todos nós. Rir faz bem para a pele, para o coração. Aguardamos o pessoal na sexta-feira”, convidou Mathias.

O stand-up “Cara de Janta” se apresenta nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada e apresentando bônus publicado em anúncio no LIBERAL). Eles podem ser comprados no site www.entravip.com.br. O endereço é Rua Gonçalves Dias, número 696, Jardim Girassol, em Americana. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045. O espetáculo tem classificação indicativa de 15 anos.