Teatro Municipal recebe orquestra de Santa Bárbara nesta sexta

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe nesta sexta-feira (23), às 20h, a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste. A Ofisb apresenta o concerto “Uma noite em Hollywood”, com sucessos do cinema e a participação especial do coro da Filarmônica. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser trocados por um litro de leite.

A Ofisb preparou um repertório com obras de grandes histórias contadas pelo cinema – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste_DIVULGAÇÃO

Apostando na popularidade das trilhas sonoras, a Ofisb preparou um repertório com obras que vão despertar no público memórias de grandes histórias contadas pelo cinema.

De acordo com o maestro Tenício José de Freitas, diretor da Ofisb, esse concerto já foi apresentado em outras ocasiões em Santa Bárbara d’Oeste, mas a cada vez o repertório é renovado. Inédito em Americana, “Uma noite em Hollywood” terá trilhas de sucessos como “Rei Leão”, “Superman” e “Piratas do Caribe”.

“Observamos que as grandes orquestras têm dado bastante foco no cinema e tido um público muito bom. A Ofisb tem seu público e nossos seguidores sempre questionam quando terá novamente concerto de tema de filmes, então acredito que será muito bem aceito”, aposta Tenício.

O concerto terá regência do maestro convidado Leidison Barbosa, de Americana, e o coral da Ofisb, que estreou na semana passada, também fará participação especial em uma das obras. “A Orquestra Filarmônica tem 52 membros, o coral outras 34, então nessa peça serão mais de 80 pessoas no palco”, destacou Tenício.

Os ingressos já estão disponíveis para troca. Além da bilheteria do teatro, também é possível reservar as entradas no site entravip.com.br – neste caso, é necessário levar o litro de leite no dia da apresentação. Tudo que for arrecadado será doado à Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), de Santa Bárbara d’Oeste.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, e o telefone é (19) 3461-3045. Mais informações sobre o concerto e as demais atividades da Ofisb podem ser acompanhas no instagram do grupo, o @ofisb.official.