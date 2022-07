Teatro Municipal recebe o concerto ‘Paz, uma Sinfonia Inacabada’

A Orquestra Sinfônica de Americana se apresenta nesta sexta-feira, no TM - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta nesta quinta-feira (30) o concerto “Paz, uma Sinfonia Inacabada” no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita e não é necessário reservar ingresso.

A noite começa com a execução da obra “Marcha”, extraída da ópera satírica “O amor das três laranjas” (1919), do russo Sergei Prokofiev, inspirada em um conto de fadas italiano. Com toques de surrealismo, a ópera conta a história de um jovem príncipe que foi amaldiçoado por uma bruxa e precisa procurar três laranjas, cada uma delas contendo uma princesa.

“Homenageamos o povo russo e sua inestimável contribuição cultural à toda a humanidade. O caso de Prokofiev ilustra muito bem a luta dos artistas para se comunicar com sinceridade num ambiente muitas vezes hostil e autoritário”, disse o maestro Álvaro Peterlevitz.

Na sequência, será tocada a obra “Canção Ucraniana” (2021), do ucraniano Arsen Buchynsky, escrita para cordas com a dedicatória “paz para a Ucrânia”. Segundo Peterlevitz, ela se baseia numa melodia folclórica tradicional de caráter religioso, chamada “A Virgem Imaculada deu à luz um Filho”.

Em seguida, será executada a famosa “Sinfonia Inacabada” (1822), do compositor austríaco Franz Schubert. Ela recebeu o subtítulo de “inacabada” pois conta com apenas dois movimentos, mas documentos da época indicam que o compositor não planejava completá-la.

Também será tocada a obra “Concerto para clarineta no. 2” (1818), do sueco-finlandês Bernhard Henrik Crusell. De acordo com o maestro, esta última obra é muito bela, mas pouco conhecida. O solo de clarineta estará a cargo de Reinaldo Lima, músico da Banda Municipal Nazareno Maggi que foi convidado especialmente para esta apresentação.

Acontece. O concerto “Paz, uma Sinfonia Inacabada” será apresentado nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. A entrada é gratuita, respeitando o limite de capacidade do espaço cultural. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol, em Americana. As portas serão abertas meia hora antes do início do espetáculo.