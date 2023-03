Teatro Municipal recebe concerto da orquestra

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe na quarta-feira (15), às 20h, uma apresentação da Orquestra Municipal de Americana. O concerto de abertura da temporada 2023 terá no repertório obras de Mozart, Beethoven e Chiquinha Gonzaga – esta última será uma homenagem do grupo ao Dia Internacional da Mulher.

O concerto integra a programação de março da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), que tem atividades especiais em referência à data. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos na bilheteria.

A Orquestra Municipal de Americana abre a temporada de concertos na próxima quarta-feira – Foto: Arquivo / Liberal

A apresentação terá dois convidados – o regente Fhelipe Serafim, da Orquestra de Câmara da Escola de Música de Piracicaba, e o trompista Adriano Bueno, que vai atuar como solista. Serão apresentadas as obras “Abertura Titus” e o “Concerto para trompa número 4”, de Wolfgang Amadeus Mozart, e a “Sinfonia número 4”, de Ludwig van Beethoven, além de um bis com um tema de Chiquinha Gonzaga, importante compositora, instrumentista e maestrina brasileira.

A escolha pela artista para homenagear as mulheres é significativa, já que ela foi autora da primeira marcha carnavalesca com letra e a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

OBRAS

De acordo com o maestro da Orquestra Municipal, Álvaro Peterlevitz, a “Abertura Titus” serve de introdução à ópera “La Clemenza di Tito”. “Ela conta a história dos dilemas enfrentados pelo imperador romano Tito ao sofrer um atentado contra a sua vida, cometido por Sesto, um amigo próximo”, contextualizou o maestro.

Peterlevitz destacou que uma curiosidade a respeito de “Concerto para trompa número 4”, do mesmo compositor, é que o manuscrito original tem quatro cores de tintas, o que faz com que alguns musicólogos acreditem na existência de algum código ou brincadeira de Mozart com o amigo trompista Joseph Leutgeb, responsável pela estreia da obra.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

“A música explora as características temáticas dos chamados ‘toques de caça’ associados a esse instrumento, e de tal forma explora as características da trompa ‘natural’, também conhecida como ‘trompa de caça’, e que se diferencia da trompa moderna pela ausência de válvulas. Ao ser executada num instrumento moderno, precisa sofrer algumas adaptações, incluindo mesmo variações melódicas”, explicou o maestro.

Já a “Sinfonia número 4” de Beethoven foi recebida sem consenso em 1806, segundo Peterlevitz. Alguns críticos à época lamentaram a ruptura com padrões estéticos, enquanto outros elogiaram sua inovação.

“A sinfonia segue o padrão clássico em quatro movimentos. Outros destaques ficam por conta do belo contraste entre a introdução misteriosa e a irrupção luminosa do tema principal, logo no início do primeiro movimento, e as ousadas construções rítmicas presentes no terceiro movimento – que subverteriam completamente as intenções de quem tentasse dançar um minueto”, declarou o maestro.

Os ingressos para o concerto ser retirados no Teatro Municipal Lulu Benencase de terça-feira a sábado, das 8h às 17h. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.