Teatro Municipal recebe comédia gratuita sábado

Uma comédia no estilo sitcom apresentada em esquetes chega ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado (10), às 19h. Apresentada em um formato de “carrossel de esquetes”, a peça “Casa, Casais e Aiais…” explora diversos momentos comuns a tantos pares amorosos, desde o flerte na balada, o momento da conquista, a primeira vez na cama, até as alfinetadas trocadas já na vida de casados.

“Casa, Casais e Aiais…” é um projeto contemplado pelo prêmio Proac de Circulação de Espetáculos – Foto: Divulgação

Tudo o que ocorre debaixo de um mesmo teto vira tema para a criação das esquetes, que são dramaturgia própria do diretor Neto Villar, e que busca inspiração em contos e textos da literatura, manchetes jornalísticas e também em experiências reais do elenco.

No palco, um time de atores se reveza para interpretar personagens variados em situações diversas e adversas. Os atores também conversam com a plateia propondo uma atmosfera intimista, brincando com a revelação de detalhes pessoais, misturados a boas doses de ficção.

Entre risadas e suspiros apaixonados, o público tem contato com a trilha sonora musical de Marisa Monte, que teve algumas de suas canções escolhidas para embalar o enredo das cenas.

A produção é da Cia Teatral Oitonopalco, formada por atores do interior de São Paulo e que em cinco anos de existência vem intensificando o seu repertório de apresentações com peças inéditas e adaptações para os palcos, para o audiovisual, shows musicais, além de desenvolver cursos com propostas artísticas, pedagógicas e inclusivas.

“Casa, Casais e Aiais…” é um projeto contemplado pelo prêmio Proac de Circulação de Espetáculos. Como contrapartida, o grupo realizará apresentações gratuitas do espetáculo em seis diferentes cidades do interior de São Paulo, e em cada uma delas haverá a aplicação de uma oficina também gratuita sobre voz e corpo, orientada pelos artistas da companhia.

Os ingressos para a peça podem ser retirados gratuitamente no www.entravip.com.br. A oficina acontece também no sábado, das 13h às 17h. O link para as inscrições pode ser encontrado no Instagram da companhia, no @oitonopalco.