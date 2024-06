Teatro Municipal Manoel Lyra, de Santa Bárbara, reinaugura após modernização 

O Teatro Municipal Manoel Lyra, de Santa Bárbara d’Oeste, foi reinaugurado na noite desta quarta-feira (26). Após reforma para modernização e melhora de infraestrutura, o espaço cultural reabre as portas para o público e para receber atrações.

A reinauguração celebra a finalização das reformas realizadas no teatro, que foram divididas em etapas. A obra recebeu investimentos no valor de R$ 3,4 milhões, entre emenda parlamentar e recursos da própria administração.

Parte dos custos para a execução da última etapa de intervenções foi intermediada pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) junto ao então deputado estadual Ataíde Teruel.

Nesta última etapa, a área externa do espaço foi contemplada. O telhado, que era de fibra amianto, foi substituído pela telha sanduíche.

Ainda no exterior do equipamento cultural, toda a fachada do prédio foi reformulada com um design mais moderno, de acordo com Evandro. O passeio público recebeu novo calçamento.

A bilheteria agora fica dentro do hall de entrada, que passou por uma expansão. Antes a ticketeria era protegida por uma marquise, que também abrigava o público que aguardava os espetáculos.

A “cobertura” era propiciada pela repartição da Secretaria de Cultura e Turismo, que fica logo em cima do espaço. Com a reforma, a área foi toda fechada com portas de vidro e se tornou um saguão, juntando a bilheteria e a lanchonete em um hall de entrada para o teatro.

“Até então, o saguão do teatro era muito pequeno e a gente não conseguia, às vezes, comportar as pessoas em uma eventual necessidade”, contou Evandro.

Os sanitários também passaram por reforma, assim como o pavimento superior, onde está a secretaria, e a sala técnica do teatro.

O projeto contou também com a reforma dos dois camarins do piso térreo e dois camarins do piso superior do equipamento.

As obras do Manoel Lyra começaram ainda na pandemia. O piso do palco foi substituído por assoalho com sistema de amortecimento, que oportuniza uma melhor experiência aos artistas, especialmente da dança.

Houve ainda a substituição das poltronas, carpete e da parte do forro lambril, além de obras de melhoria no acesso externo ao palco.

“A gente conseguiu fazer a parte mais difícil, que precisava fechar o teatro, durante este período”. O espaço recebeu apresentações até o fim de 2023.

Perspectivas e programação de inauguração

Com a reforma finalizada, a expectativa da secretaria de cultura é receber mais espetáculos no Teatro Municipal Manoel Lyra. A agenda de apresentações no local está praticamente fechada até o fim do ano, de acordo Evandro Felix.

“A gente vai atrair novamente o olhar de produções externas. O nosso teatro é muito bem equipado, tem uma acústica muito boa e possui 596 lugares. Então, ele é um teatro de referência no interior do estado”, disse.

Uma programação repleta de atrações gratuitas foi montada em celebração à reinauguração. São opções para todas as idades e que serão realizadas até agosto deste ano. O público pode conferir a agenda no site culturasbo.com.

Programação reinauguração