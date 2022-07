Teatro Municipal é palco de espetáculo infantil neste domingo

O espetáculo será neste domingo, às 16h, no Teatro Municipal Lulu Benencase - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe na tarde deste domingo (3) o espetáculo infantil “Encanto – Os Poderes de Mirabel”. A montagem tem apoio do LIBERAL e os ingressos estão à venda. A classificação indicativa é livre.

Inspirado no filme que venceu o Oscar de Melhor Animação em 2022, o espetáculo conta a história de Mirabel, única na família Madrigal que nasceu sem poderes mágicos.

A jovem tem uma visão com a casa da família em ruínas. Em busca de ajuda, ela parte em busca do tio Bruno, que está exilado dos parentes. O tio revela que somente ela poderá salvar o milagre da família Madrigal. Mirabel não hesita em lutar para salvar sua casa e ainda vai trazer o tio Bruno de volta para a família.

Acontece. O espetáculo será neste domingo, às 16h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada e bônus recortando o anúncio veiculado no LIBERAL), R$ 35 (antecipado) e R$ 50 (inteira e no dia). Eles podem ser adquiridos no site ingressodigital.com ou na bilheteria do TM.