Teatro Municipal de Santa Bárbara terá espetáculo gratuito para o Dia das Crianças

Espetáculo infantil “Casulo” da Cia Arte-Móvel de Teatro tem duração de 50 minutos - Foto: Divulgação

O Dia das Crianças em Santa Bárbara d’Oeste terá programação especial e gratuita. O Teatro Municipal “Manoel Lyra” trará o espetáculo infantil “Casulo” da Cia Arte-Móvel de Teatro neste sábado (12), às 16 horas. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo na Bilheteria do Teatro.

Com classificação livre e duração de 50 minutos, a obra teatral poética e delicada é voltada para crianças de 6 a 10 anos e visa trabalhar de forma poética e lúdica a relação com o fim das coisas, em busca da autonomia ao lidar com o luto.

A montagem busca explorar o papel do teatro como um espaço de afeto e autoconhecimento, afirmando que o palco deve ser um lugar onde o público pode se conectar, se apoiar e sentir confiança para desvendar os mistérios da vida.

Como é voltado especialmente para o público infantil, o quinto espetáculo de repertório da Companhia requer uma abordagem ainda mais cuidadosa e sensível e desenvolve a ideia de transformação e ciclo da vida, comparando a experiência ao voo de borboletas, que atravessam o vento com asas feitas de lembranças, sugerindo uma dança entre passado e presente.

Sinopse

Gabriel e sua avó são felizes no campo de girassóis. Mas um vento forte leva tudo para longe. No mesmo instante a avó segue para uma travessia sem volta. Gabriel não entende. No entanto, uma fabulosa borboleta, sua fiel amiga desde os tempos de lagarta, o guiará numa inacreditável jornada. Talvez o garoto não encontre a avó, mas a borboleta garante que esta viagem será uma grande aventura dentro de si.

A Companhia

A Cia Arte-Móvel de Teatro nasceu em 2009 e busca estar em sintonia com a contemporaneidade, instigando em seus trabalhos reflexões sobre importantes temas que assolam a humanidade, caracterizadas pela poesia, metáfora e simbologia potencializadas na expressividade do corpo.

Com sete espetáculos em repertório, passou por diversos estados brasileiros, em eventos nacionais e internacionais. Além de inúmeros festivais, circulou através do SESI Viagem Teatral e Território de Arte e Cultura, PROAC Editais, PROAC ICMS, SESCs, Virada Cultural Paulista, entre outros. Além de manter seu próprio Espaço Cultural, com atividades contínuas, a Cia realiza a Mostra de Teatro Cena Bárbara há nove anos, buscando valorizar o teatro de grupo realizado no interior dos estados brasileiros.

Serviço

Espetáculo “Casulo” | Cia Arte-Móvel de Teatro