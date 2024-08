Teatro Municipal de Nova Odessa recebe espetáculo gratuito no próximo domingo

Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa, será palco de espetáculo do gênero formas animadas - Foto: Divulgação_Prefeitura de Nova Odessa

A peça “Contos de Areia” vai ser apresentada neste domingo (18), às 18h, no Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa, com entrada gratuita. O espetáculo é encenado pelo grupo QTRUP (Daniel Salvi e Eduardo Brasil) e viabilizado via ProAC (Programa de Ação Cultural) estadual.

A montagem é do gênero teatro de formas animadas e traz ao palco um montículo de areia sobre uma mesa, onde os bonecos contam histórias sobre a vida, o tempo, o poder, a arte e a amizade. O espetáculo é dividido e interligado por três contos.

O primeiro é o “Criação”, no qual uma dupla de bonecos descobre um simpático ser que surge da areia. Em seguida, o conto “O Artista”, que mostra o impacto da arte de um artista de rua transformando o dia de um executivo muito atarefado.

O último conto se intitula “Abdução” e traz uma simples ampulheta, que deixa de funcionar misteriosamente provocando o mistério sobre quem ou o que teria provocado tal fenômeno.

Após cada conto, um atrapalhado e cômico contrarregra é o responsável por limpar a areia das cenas. A presença da anciã sábia Pachamama vela e protege cada grão de areia e cada protagonista das histórias.

Segundo os produtores, “Contos de Areia”, além de ter uma narrativa que envolve a areia como elemento dramatúrgico, permite aos atores-manipuladores desenvolver utilizar o próprio corpo para completar os bonecos.

Após o espetáculo será promovida para o público, também gratuitamente, a vivência “Conhecendo o universo dos Bonecos de Saco”, o tipo de boneco utilizado na produção “Contos de Areia”. O Teatro Municipal de Nova Odessa fica na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras/Jardim Alvorada.

MONTAGEM. A produção teve sua estreia em 2021 em formato online, e foi apresentada em 2022 em festivais no Brasil e no exterior. Com o falecimento de Lily Curcio, autora e diretora da peça, no ano passado, os atores Eduardo Brasil e Daniel Salvi deram continuidade à montagem.

A dramaturgia de Contos de Areia foi criada por Lily Curcio e Eduardo Brasil, que também assinam a concepção de cenografia, figurinos e a confecção dos bonecos. Eduardo Brasil também é responsável pela concepção de luz. As músicas foram compostas pelo sanfoneiro Eduardo Guimarães, especialmente para o espetáculo, criando os climas de cada cena.

Antes de chegar a Nova Odessa, a circulação de “Contos de Areia” passou por Santa Gertrudes, teve apresentação em Leme, depois Águas de São Pedro e São Pedro. A próxima apresentação será em Cordeirópolis. Monte Alegre do Sul, Pedreira, Amparo e Aguaí também devem receber as apresentações. Esta circulação é realizada com apoio do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e o ProAC (Programa de Ação Cultural).

