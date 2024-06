Teatro Municipal de Americana teve aumento de 46% no público em 2023

No ano passado, 46.806 pessoas estiveram no local, segundo o Informativo Socioeconômico do município

O Teatro Municipal Lulu Benencase “viu” mais pessoas ocuparem suas poltronas em 2023. O espaço teve um crescimento de 46,18% em público na comparação com o ano anterior, de acordo com dados apresentados pelo Informativo Socioeconômico do município.

No ano passado, 46.806 pessoas estiveram no teatro, enquanto em 2022 foram 32.019. O dado supera ainda 2019, período pré-pandemia da Covid-19, em 2%.

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebeu 46.806 no ano passado, 46,18% a mais que em 2022 – Foto: Arquivo Liberal

O aumento de público reflete “uma política pública de fomento à cultura”, de acordo com a Prefeitura de Americana.

Em nota enviada à reportagem, a administração aponta que também houve um aumento no número de eventos realizados no município. Em 2023, foram 436, destes, 331 gratuitos, “criando um ambiente favorável para o consumo cultural”, de acordo com a prefeitura.

“Destaca-se a atração de shows e apresentações de qualidade no nosso teatro e que despertam o interesse e procura do público”, também trouxe a nota.

A reportagem solicitou para a administração uma entrevista com algum responsável pelo espaço para repercutir o aumento de público. A prefeitura, no entanto, recusou.

De acordo com a presidente do Comcult (Conselho Municipal de Cultura) de Americana, Renata Borges, as políticas de fomento apontadas pela administração incluem a Lei Paulo Gustavo, o Prêmio Cultural e as contrapartidas do Proac (Programa de Ação Cultural).

Outra política pública vem do CMDA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente), que financia projetos culturais com recursos destinados via imposto de renda pessoa física e jurídica.

“Tivemos apresentações belíssimas de dança, teatro, música e desenho da Casa Dom Bosco e Apam no Teatro Municipal Lulu Benencase”.

O informativo socioeconômico separa os eventos em nove categorias: dança; teatro adulto; teatro infantil; orquestra e ópera; shows musicais; formatura; mostra cultural; palestra e fórum; secretaria de educação; coral e banda.

O teatro adulto é a categoria que mais movimento público no Lulu Benencase. No ano passado, 12.383 pessoas estiveram em evento do gênero, um aumento de 614% em comparação com 2022, que recebeu 1.734.

Logo atrás estão os eventos de dança, com 9.362 pessoas, e shows musicais com 8.639.

Renata aponta que as realizações da categoria de teatro adulto costumam ser provenientes de outras cidades, principalmente por causa das comédias de stand-up, enquanto os de dança são em sua maioria locais.

“A Câmara Setorial de Dança é mais engajada em ações culturais. O exemplo é a Mostra de Dança, que a cada edição atrai mais público”, disse. Outro fator são as academias de dança que buscam o espaço para festivais.

O que pensam as academias de dança de Americana

A Art American Dance, do Jardim São Domingos, por exemplo, realiza dois espetáculos de dança ao longo do ano no Lulu Benencase. Segundo a proprietária da escola, Daniela Fortunato, a preferência é pelo teatro de Americana por causa dos alunos e seus familiares.

Os festivais da escola costumam levar cerca de 500 pessoas ao teatro municipal, número que poderia ser maior, já que o espaço tem 822 lugares.

“Por conta das novas regras do teatro, a quantidade de pessoas no elenco deve ser diminuída da plateia”, contou.

Na prática, caso o elenco seja de 150 pessoas, como é o caso das realizações da Art American Dance, somente 672 pessoas poderiam assistir ao espetáculo.

Algumas escolas de dança optam por não alugar o espaço por causa do valor cobrado pelo aluguel, como é o caso da Travessia Studio – Arte e Movimento, do bairro Chácara Machadinho.

Atualmente, o valor cobrado para apresentação de espetáculos de academias e escolas de dança e assemelhados, em que haja cobrança de mensalidades ou anuidades, é de R$ 4 mil ou 10% da bilheteria, prevalecendo o que for maior.

“É um valor altíssimo, outros lugares são bem mais em conta”, disse a proprietária Fer Gândara. “Uma coisa que acho legal das outras cidades é que além de terem o valor mais em conta, também oferecem um valor menor para os munícipes”.