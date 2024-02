Teatro Municipal de Americana recebe peça ‘O Pequeno Príncipe’ no dia 10

A peça “O Pequeno Príncipe” é uma adaptação do clássico do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal Lulu Benencase de Americana recebe o espetáculo infantil “O Pequeno Príncipe” no dia 10 de março. Sob adaptação e direção de Rick von Dentz, a peça tem início às 10h30 e tem preços promocionais até este sábado (2).

O público pode adquirir os ingressos com desconto pelo site www.entravip.com.br ou diretamente na bilheteria do teatro. Os valores com desconto estão R$ 20 para crianças e R$ 30 para os adultos.

A peça “O Pequeno Príncipe” é uma adaptação do clássico do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. A obra foi publicada em 1943 e conta a história da amizade entre um piloto que caiu no deserto do Saara, com um principezinho que habita um asteroide no espaço.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O personagem principal adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe, que pede para que ele desenhe um carneiro numa folha de papel. Durante a peça, o personagem vai narrando as suas aventuras, e que está a procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra, que tem apenas uma rosa vermelha e três vulcões.

Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o piloto percebe o quanto os adultos deixam de dar valor às pequenas coisas.