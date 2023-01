Teatro Municipal Castro Mendes terá quatro espetáculos a preços populares

A Campanha de Popularização do Teatro, promovida pela Prefeitura de Campinas no Teatro Municipal Castro Mendes, apresenta ao público quatro espetáculos teatrais a preços populares neste final de semana. As entradas custam R$ 10 (meia-entrada e antecipados apresentando flyer digital disponível no Instagram @campinas.culturaturismo) e R$ 20 (inteira).

A programação começa na sexta-feira (27), com a comédia romântica “Refúgio”, da Actuare Produções. Com temática LGBTQI+, a peça acompanha o personagem Lucas, obrigado a abandonar seus sonhos artísticos para sustentar a casa. Em horas livres, Lucas sai com seu melhor amigo Júnior que mora em uma parte nobre da cidade. Quando Max, irmão mais velho de Júnior, volta pra casa após uma grande desilusão, acaba encontrando Lucas e logo se interessa por seus talentos.

O espetáculo fez sua primeira temporada nos anos de 2016 a 2018 e teve retorno positivo do público. Ele é uma adaptação do curta-metragem de mesmo nome, dirigido por Pedro Diniz e roteirizado por Biondi, que recebeu diversos prêmios, inclusive internacionais. A apresentação será às 20h.

“Refúgio” adapta um curta-metragem premiado – Foto: Ventus Fotografia

O infantil “Rio que passa lá”, da Tipo Produções de Espetáculos Teatrais e Musicais, faz uma sessão no sábado (28) e outra no domingo (29), ambas às 15h. O espetáculo acompanha a jornada de um vendedor ambulante que percorre as cidades contando histórias do rio Tietê, passando lendas, mitos, festas, danças, músicas e muito do folclore que permeia as margens do rio.

“Rio que passa lá” conta lendas do Rio Tietê – Foto: Samuel Lorenzetti

No sábado, às 20h, se apresenta o drama musical “Segredos Sussurrados ao Silêncio da Chuva”, também da Actuare Produções. A peça acontece durante uma noite turbulenta, em que mãe, pai e filho revivem momentos únicos e decisivos em suas vidas. Nesse jogo perigoso de segredos e verdades nunca ditas, são abordados temas como relacionamentos, família, sexo, educação, profissão e amor.

Drama musical aborda temas como família, sexo, educação, profissão e amor – Foto: Ronaldo Gutierrez

Encerrando a semana, o espetáculo “Colagens de uma Ditadura – Nunca Mais”, da Cia Espelho D’Arte, acompanha um grupo de amigos após o golpe de 1964 instalar a ditadura militar no Brasil. A apresentação será no domingo (29), às 19h.

A Campanha de Popularização do Teatro segue até 5 de fevereiro. Os ingressos podem ser comprados no site teatrocastromendes.com.br.