Teatro Lulu Benencase recebe orquestra e ópera na quinta-feira

O realismo operístico italiano entra em cena em Americana com uma das primeiras composições da época. A ópera “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, será apresentada no Teatro Municipal Lulu Benencase na próxima quinta-feira (21), às 20h, em uma parceria entre a OSMA (Orquestra Sinfônica Municipal de Americana) com a Companhia Ópera São Paulo e Orquestra Filarmônica de Rio Claro.

Para alguns autores, Cavalleria Rusticana representa o marco inicial do verismo na ópera e, para outros, seu ápice. Todos, contudo, veem Cavalleria como o símbolo desse movimento do fim do século XIX que trata das paixões e traições de pessoas comuns, utilizando uma linguagem contemporânea e uma forma de cantar mais enfática.

Osma recebe parceria de filarmônica Rio Claro e Ópera São Paulo para espetáculo Cavalleria Rusticana – Foto: Paula Lopes/Divulgação OSMA

De acordo com o maestro Álvaro Peterlevitz, que fará a regência da ópera do espetáculo, o enredo contém “altas doses” de emoção, baseado em situações comuns extraídas da vida real. “Embora alguns aspectos sejam típicos daquela época e lugar, a vida camponesa na Itália em fins do século XIX, as pulsões e desejos, o ciúme e o desfecho trágico, são elementos de caráter e apelo universais”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Composta a partir de obra homônima de Giovanni Verga, Cavalleria se passa em um vilarejo siciliano, no domingo de Páscoa. Após um sombrio prelúdio orquestral, Turiddu, amante de Santuzza, canta para Lola, esposa de Alfio. Santuzza, suspeitando da infidelidade do companheiro, vai à taberna de Lucia, mãe de Turiddu.

A mãe, por sua vez, narra que, antes de partir para se tornar soldado, ele era noivo de Lola, mas quando retornou, a encontrou casada. Ressentido, seduziu Santuzza, mas logo tornou-se amante de Lola. Após uma briga com Turiddu, Santuzza não resiste a denunciar a infidelidade a Alfio, que desafia o traidor para um duelo, garantindo à obra um fim trágico.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Interpretada em Italiano, a ópera terá uma projeção com tradução simultânea. Os ingressos para Cavalleria Rusticana poderão ser trocados por uma unidade de água sanitária na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo.

Elenco do espetáculo

No elenco estão grandes nomes do canto lírico do Brasil como o do tenor Marcello Mesquita, as sopranos Mayra Terzian e Cristiane Mesquita, mezzo-soprano Marcela Bueno e o Barítono Tomás David. Haverá ainda a participação do Coral Lírico “O Mensageiro” e do Coral da Guarda mirim, ambos de Rio Claro. A direção geral é de Paulo Abrão Esper.

A parceria entre a OSMA e a Filarmônica de Rio Claro existe há anos, e isto permite a realização de eventos “maiores”, como a Cavalleria Rusticana, de acordo com o maestro da orquestra municipal.

“Isso envolve, por exemplo, completar o número de músicos e instrumentos conforme prevê a partitura, compartilhar instrumentos de maior porte, sobretudo de percussão, e também o material musical”, disse.