Teatro Lulu Benencase recebe homenagem ao Clube da Esquina

Há 50 anos era lançado o Clube da Esquina, álbum do movimento que marcaria a música brasileira para sempre. Para celebrar o aniversário deste lançamento, o produtor Lenir Boldrin apresenta “Clube da Esquina – 50 Anos” no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. O concerto será no dia 14 de dezembro, às 20h30, e os ingressos estão à venda.

O Clube da Esquina surgiu da reunião de músicos que eram amigos e se reuniam em um bar em uma esquina de Belo Horizonte (BH). O espetáculo também homenageia Milton Nascimento, o maior ícone desse movimento, e que se despediu dos palcos em novembro. Além dele, compunham o Clube da Esquina nomes como Lô Borges, Beto Guedes, Fernando Brant e Márcio Borges. O álbum foi considerado um dos mais importantes da música brasileira.

“Eles vieram misturando música folclórica, erudita e de concerto. Era algo muito diferente do que vinha tocando no Brasil da época. Além de comemorar os 50 anos, o concerto é importante para levar essas músicas para um público que mantenha a chama acesa por mais 50 anos”, convidou Lenir.

O concerto no Lulu Benencase reúne a Banda Municipal de Americana e a banda limeirense Vila Jazz. O repertório terá 14 músicas do Clube da Esquina, como “O Trem Azul” e “Travessia”. Os arranjos são de Emanuel Massaro.

A Vila Jazz é formada por cinco músicos e tem se destacado pela versatilidade e arranjos elaborados para execuções com orquestras e bandas sinfônicas. A Banda Municipal estará sob a regência do maestro convidado Raphael de Araújo Franco. “É uma maneira de continuar o legado, fiquei muito feliz de ser o regente convidado”, disse.

“Clube da Esquina – 50 Anos” tem apoio do LIBERAL, da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), do movimento Juca Jaz, de Juarez Godoy Arte e Cultura e da iniciativa privada. Os ingressos custam R$ 20 (primeiro lote promocional), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). Eles podem ser comprados na bilheteria ou no site www.entravip.com.br.