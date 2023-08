O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste sábado (19), às 16 horas, o espetáculo ‘Encanto’, da Companhia de Artes Cor e Corpo, de Piracicaba. Com reflexões sobre união familiar, autoconhecimento e aceitação, a apresentação traz ao palco mais de 30 bailarinos e atores encenando o musical composto por teatro, música e dança. Os ingressos estão à venda no site e também na bilheteria do teatro.

Espetáculo conta com mais de 30 bailarinos e atores encenando o musical – Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa

‘Encanto’ estreou no final do ano passado com sucesso de público. Segundo a diretora geral, Chris Bernardo, o espetáculo é para toda a família, com mensagens e momentos exclusivos de entretenimento. “É um espetáculo completo, com teatro, música, dança e diversas mensagens para a vida, tanto para as crianças quanto para os adultos”, convida.

Encanto conta a trajetória da família colombiana Madrigal, composta por membros cheios de dons mágicos, exceto Mirabel. Mas os poderes extraordinários de seus familiares estão em risco, o que pode ser fatal para todos, e Mirabel encontra a solução.

“A mensagem principal é perceber que existe uma forma de reconstruir a vida ao olharmos ao nosso redor e permitirmos entender qual é o verdadeiro milagre”, explica Chris Bernardo.

A montagem também conta com cenário personalizado, iluminação especial e figurino repleto de detalhes, como é a aclamada animação da Disney, tema do espetáculo.

Ficha Técnica

Direção geral: Chris Bernardo

Chris Bernardo Direção teatral: Washington Poppi

Washington Poppi Duração: 85 minutos

85 minutos Classificação etária: Livre

Espetáculo ‘Encanto’, da Companhia de Artes Cor e Corpo