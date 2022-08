Teatro Lulu Benencase recebe ‘Coldplay Live Experience’

O Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, recebe neste sábado (13), às 21h, o tributo “Coldplay Live Experience”. A produção é do Teatro GT e os ingressos estão à venda.

O espetáculo apresenta ao público os maiores sucessos do grupo londrino. O Coldplay alcançou fama global com o sucesso “Yellow”, no ano 2000. O hit deve integrar o repertório do “Coldplay Live Experience”, assim como as canções “Paradise”, “The Scientist”, “Viva La Vida” e “Clocks”.

Um dos destaques desse tributo é a semelhança física e vocal do cantor Thiago Gonçalves com o vocalista Chris Martin, líder do Coldplay. A apresentação fica completa com banda e orquestra, que fazem arranjos caprichados das canções que marcaram a trajetória do grupo.

O espetáculo musical é rico em detalhes, com equipamentos e iluminação de última geração – Foto: Helena Mello / Divulgação

“Coldplay Live Experience” promete uma estrutura de shows em estádios adaptada para teatros e casas de show. O espetáculo musical é rico em detalhes, com equipamentos e iluminação de última geração. Pulseiras luminosas controladas por Wi-Fi pela equipe técnica mudam de cor e se integram à iluminação do palco.

O espetáculo conta com a produção geral de Leonardo Isaac, produção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert” e “Abba Experience In Concert”.

SUCESSO. O Coldplay fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em outubro, mas precisou anunciar datas extras no país pois os ingressos se esgotaram rapidamente. No total, a agenda da banda tem oito datas do Brasil, mas todas as seis apresentações no Allianz Parque já estão esgotadas.

ACONTECE

O espetáculo “Coldplay Live Experience” se apresenta neste sábado, às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. Os ingressos custam entre R$ 45,00 e R$ 120,00 (de acordo com o setor) e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro. O endereço é Rua Gonçalves Dias, número 696, Jardim Girassol.