Teatro Lulu Benencase recebe clássico infantil ‘Os Três Porquinhos’

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe domingo (28), às 16h, o espetáculo “Os Três Porquinhos”. Os ingressos estão à venda, e há um preço especial para quem apresentar o bônus publicado no LIBERAL.

No clássico infantil, os três irmãos porquinhos Cicinho, Heitor e Prático saem da casa da mãe para construir suas moradias na floresta. Enquanto Prático dedica um longo tempo a construir sua casa com tijolos, pedras e cimento, seus dois irmãos mais novos escolhem uma construção mais rápida, usando madeira e palha. Mas o Lobo Mau aparece e com um sopro derruba as casas de Cicinho e Heitor.

Com medo de serem devorados, eles buscam abrigo com o irmão Prático. A casa de cimento dele não é derrubada, mas o Lobo Mau tenta invadir o local entrando pela chaminé e cai no caldeirão de sopa quente que os irmãos preparavam.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira), R$ 35 (promocional antecipado) e R$ 25 (meia-entrada e apresentando o bônus publicado no LIBERAL). As entradas podem ser compradas no site ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro, rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações: (19) 3461-3045 e WhatsApp (11) 94610-1885.