Teatro infantil reúne quatro atrações no Esporte Clube Barbarense

Espetáculo traz personagens que são sucesso entre as crianças - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil “Mundo Kids Festival – Edição 2022” se apresenta no Esporte Clube Barbarense nesta quarta-feira (13), às 19h30. Reunindo quatro atrações que prometem encantar os pequenos, o teatro oferece uma noite divertida para toda a família. O evento tem realização da Entretenimento & Cultura, com parceria do LIBERAL.

O espetáculo traz em uma mesma apresentação personagens que são sucesso entre as crianças – A Pintadinha, Patrulha Canina, Baby Shark e Balofofos. O show será animado ainda por um palhaço realizando brincadeiras com a plateia e sorteio de brindes.

Serviço

O teatro infantil “Mundo Kids Festival – Edição 2022” será realizado nesta quarta-feira (13), às 19h30, no Salão Social do Esporte Clube Barbarense. Os ingressos custam de R$ 40 (inteira) a R$ 20 (antecipado ou com bônus do LIBERAL recortando o anúncio).

A entrada é gratuita para crianças de até dois anos. Informações pelo telefone (19) 3455-5505. O Esporte Clube Barbarense fica na Avenida Monte Castelo, 850, no Centro.