Teatro Fábrica das Artes, em Americana, recebe espetáculo gratuito de bonecos neste domingo 

O Teatro Fábrica das Artes, de Americana, recebe o espetáculo gratuito “A Garota que guiava trens, no de repente de uma tragédia sem tamanho”, da Cia A DitaCuja, grupo teatral de Ribeirão Preto. A apresentação será neste domingo (17), às 19h. A companhia também realiza uma oficina voltada ao trabalho com bonecos em cena no mesmo dia.

“A Garota que guiava trens” é um espetáculo crítica que mostra as consequências causadas por grandes empresas ao redor da Estrada de Ferro Vitória a Minas – Foto: Aloander Oliveira

O espetáculo foi criado a partir de histórias recolhidas durante uma viagem da Cia. A DitaCuja ao longo de uma das últimas linhas férreas do Brasil a manter o transporte diário de passageiros, a Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Com base nisso, “A Garota que guiava trens” traz à tona a relação das cidades e seus moradores com o impacto provocado pelas grandes empresas. Além disso, a encenação aborda a história recente do Rio Doce e os acidentes ambientais que mudaram não só a paisagem, mas as cidades do entorno.

No espetáculo, uma jovem maquinista de trem segue a profissão “herdada” de várias gerações de mulheres da família e se questiona sobre os trilhos do seu destino enquanto segue sua rotina e encontra figuras marcantes pelo caminho. Um acontecimento inesperado, no entanto, muda o curso da sua história e de todos pelo caminho.

Espetáculo crítico, “A Garota que guiava trens, no de repente de uma tragédia sem tamanho” convida todos à reflexão.

“Abordar temas críticos em um espetáculo teatral é extremamente agregador, faz diferença, principalmente para a juventude, ainda em processo de formação intelectual, vivendo o momento de começar a olhar para o contexto social em que está inserido”, disse a atriz e dramaturga Monalisa Machado.

“Quem desenvolve a habilidade de filtrar o que recebe de fora, a partir de uma ótica mais humanista, com princípios éticos e de diversidade, torna-se capaz de posicionar-se ante à vida em sociedade e protagonizar sua própria história. Esse é o papel do teatro, esse é o nosso trabalho”, completou.

A peça é encenada com bonecos híbridos. A técnica teatral faz com que o ator manipule um boneco que se mistura ao próprio corpo, como se fosse uma simbiose. Através disso, o intérprete dá forma à performance com elementos de ambos misturados.

Oficina de bonecos

Atores se juntam à bonecos em uma espécie de simbiose para contar a história de “A Garota que guiava trens” – Foto: Aloander Oliveira

Além da apresentação, o grupo também realiza a oficina “Bonecando – Introdução ao teatro de animação”, destinada a interessados em geral e praticantes das artes cênicas. A aula será realizada também no domingo, das 14h às 16h, e será ministrada aos 20 primeiros inscritos.

A partir de exercícios práticos os participantes terão contato com as técnicas bases para manipulação de bonecos e criação de cenas de teatro de animação. A oficina foi idealizada a partir da própria vivência do grupo com exercícios e jogos praticados em sala de ensaio.

As atividades – tanto a oficina quanto a apresentação do espetáculo – serão realizadas gratuitamente por meio de premiação no Edital Proac 2023 – Circulação de Espetáculos Teatrais do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e estarão presentes em nove cidades do interior paulista.

“A Garota que guiava trens, no de repente de uma tragédia sem tamanho”

Data e horário: domingo (17), às 19h

Oficina “Bonecando – Introdução ao teatro de animação”

Data e horário: domingo (17), das 14h às 16h

Local: Teatro Fábrica das Artes (R. Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

Informações: (19) 98838-1990 / (16) 98252.5711