Teatro do Sesc Campinas retoma atendimento presencial

29 out 2021 às 09:47 • Última atualização 29 out 2021 às 09:48

Após quase dois anos com atividades online, Sesc reabre teatro nesta sexta e sábado com dois espetáculos

A arte está voltando para a caixa. Após migrar as atividades para o formato online em função da pandemia, o Sesc (Serviço Social do Comércio) Campinas dá mais um passo na retomada presencial. O teatro do espaço será reaberto nesta sexta e sábado com dois espetáculos, marcando assim o retorno das apresentações para a caixa cênica.

Hoje as portas se abrem às 20h para o espetáculo de dança “Imalè Inú Ìyágbà”, com Adnã Ionara. Ela apresenta uma dança que dá movimento às suas raízes e se guia pelas mãos da escritora mineira Conceição Evaristo, mesclando a trajetória de vida da autora com experiências coletivas.

Adnã Ionara apresenta uma dança que dá movimento às suas raízes e se guia pelas mãos da escritora mineira Conceição Evaristo – Foto: Divulgação

O título do espetáculo abrange diferentes traduções e interpretações. “Imalè” é símbolo da perpetuação da ancestralidade. O termo “Inú” se liga ao íntimo, podendo ser referência ao útero, estômago ou víceras. Já “Ìyágbà” significa mulher ancestral, matriarca.

“O trabalho nasce enquanto femenagem [reconhecimento] aos laços maternos, uma espécie de discurso, lembrete (ou seria rememoração?) da força vital que nutre toda uma linhagem familiar: Ìyá, a Mãe”, disse a intérprete-criadora.

No sábado, os palcos do Sesc Campinas recebem o espetáculo musical “Elos”, com a cantora Izabel Padovani e o baixista Ronaldo Saggiorato. A partir das 19h, o duo apresenta músicas brasileiras trabalhadas em arranjos especiais. Os artistas são renomados e atuam em parceria há duas décadas como pioneiros na união de baixo e voz.

Padovani disse que, quando eles deram início à formação, essa sonoridade era rara. “O desenvolvimento do Baixo Elétrico, que foi ganhando cordas, possibilitou um uso ampliado do instrumento”, completou Saggiorato.

Os arranjos assinados pelos dois artistas ligam harmonias e melodias entre diferentes canções, assim como os elos da memória. ”Esse novo trabalho está costurado nas emoções, nos elos entre memória, desejo, beleza e até alegria, coisas que nos deixaram respirar nesses tempos tão difíceis”, disseram os músicos em nota conjunta.

Ingressos

Para as duas apresentações, os ingressos custam a partir de R$ 20. Eles podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br/campinas. O teatro reabre com 30% de sua capacidade. O uso de máscaras é obrigatório e o público deve apresentar comprovante de vacinação com pelo menos a primeira dose, além de documento com foto.

As visitas espontâneas no Sesc Campinas continuam suspensas. O acesso aos serviços ocorre mediante agendamento para a atividade escolhida. Mais informações pelo telefone (19) 3737-1500.