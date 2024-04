Teatro de Nova Odessa recebe oficina de arte cênica gratuita neste final de semana

“Teatro e Suas Possibilidades de Jogo” será realizada no sábado e domingo; inscrições estão abertas

Nova Odessa recebe a oficina “Teatro e Suas Possibilidades de Jogo” neste sábado e domingo, dias 13 e 14. As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online, por meio deste link.

Podem participar interessados de todas as idades e regiões da cidade. A oficina será realizada no Teatro Municipal de Nova Odessa, no Jardim das Palmeiras. Os inscritos receberão um certificado de participação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após o preenchimento do formulário de inscrição, os participantes receberão por e-mail todas as informações detalhadas sobre o evento, incluindo o cronograma completo e as atividades previstas para cada dia.

Metade das vagas disponíveis para a oficina será reservada para cotas raciais e para integrantes da comunidade LGBTQIA+. De acordo com a organização, essa medida visa promover a diversidade e a inclusão no evento, proporcionando oportunidades igualitárias para todos os participantes.

Ministrada pelas atrizes Julia Campbell e Bela Barros, a iniciativa foi viabilizada por meio do mais recente edital de projetos habilitados na “Lei Paulo Gustavo” de fomento às artes e à cultura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No município, foram destinados mais de R$ 547 mil por meio da lei para 37 artistas e “fazedores de Cultura” da cidade promoverem produções audiovisuais, formação e as demais áreas da Cultura.

A oficina “Teatro e Suas Possibilidades de Jogo” visa explorar jogos teatrais, como o rasabox, improvisações e técnicas de aquecimento de corpo e voz. Nos dois dias, a oficina começa às 13h30.

Durante a oficina, os participantes serão conduzidos por facilitadoras em um conjunto de exercícios especialmente selecionados para estimular a criatividade, a expressão e a interação por meio do teatro.

“Nesta oficina, o interessado terá a chance de aprender sobre improvisação e desenvolvimento de personagens, participar de jogos teatrais divertidos e estimulantes e conectar-se com outros entusiastas do teatro e compartilhar experiências”, disse o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Camargo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ao final da oficina, os participantes terão a chance de demonstrar suas habilidades em uma apresentação de cenas curtas aberta ao público. Os certificados de participação também serão fornecidos ao final do evento.

Oficina “Teatro e Suas Possibilidades de Jogo”

Dia e horários: sábado (13), das 13h30 às 17h; domingo (14), das 13h30 às 18h

Local: Teatro Municipal de Nova Odessa (R. do Tamboril, 140 – Jardim das Palmeiras)

Inscrição gratuita

A idade mínima para participação é 13 anos