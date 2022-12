Teatro com bonecos faz apresentação gratuita no Fábrica das Artes

Peça provoca reflexões sobre relação do ser humano com a natureza

O espetáculo de bonecos “Monsanto mon Amour”, da Companhia Caravan Maschera, se apresenta neste sábado (17), às 20h, no Fábrica das Artes, em Americana. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos a partir das 19h.

A peça aborda a crise ambiental e o comportamento do ser humano com relação ao meio ambiente. Diretor do espetáculo, Leonardo Garcia Gonçalves elencou como temas principais do trabalho a bancada ruralista no Congresso, o uso de agrotóxicos, as questões indígenas e as críticas envolvendo a empresa Monsanto, fabricante de produtos agrícolas.

Com temática ambiental, “Monsanto mon Amour” faz apresentação gratuita – Foto: Divulgação

Apesar de trazer uma temática clara e bastante crítica, o espetáculo tem uma abordagem subjetiva. A dramaturgia começa quando uma criança encontra uma lata do herbicida Roundup, produto que estudos apontam ter potencial cancerígeno, com um rótulo ilustrado com o personagem Chico Bento. A partir disso, cenas se costuram e estabelecem diferentes sentidos.

“É um espetáculo baseado na imagem e não ‘textocêntrico’. A dramaturgia apoia essa construção imagética com bastante ironia e senso crítico aguçado, mas nessa proposta o texto é tão importante quanto a iluminação e os bonecos”, disse o diretor.

Os bonecos foram criados por Leonardo e por Fernanda Paredes, que trabalhou com o Giramundo, um dos mais antigos grupos de bonecos no Brasil. Foram usados materiais como espuma, plástico e madeira.

“Alguns bonecos parecem estar se desfazendo, e isso cria uma imagem muito forte de corpos em decomposição, que tem muito a ver com o enredo da história. Além disso, há atores com máscaras que lembram algo relacionado à química, e parecem urubus. Isso também compõe a cena porque ajuda na construção de sentido, o público pode se perguntar quem são esses manipuladores. A partir desse jogo, o público vai construindo hipóteses”, afirmou Leonardo.

Com sede em Atibaia (SP), a Companhia Caravan Maschera se apresenta pela primeira vez em Americana e encerra a temporada 2022 do Fábrica das Artes.

O espetáculo “Monsanto mon Amour” foi realizado com o apoio do ProAC Editais. O endereço do espaço cultural é Rua Cícero Jones, número 146, Vila Rehder.