‘Tapa na Cara’ provoca leitor sobre forma de levar a vida

Novo livro do escritor Juliano Schiavo será lançado neste sábado, no CCL

O jornalista Juliano Schiavo, de Americana, está lançando “Tapa na Cara”. Esse é o título de seu novo livro, que se propõe a provocar o leitor sobre a vida. A obra, que é uma produção independente, será lançada em um evento neste sábado (5), das 17h30 às 21h, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana.

“Tapa na Cara: Reflexões, Depoimentos e Orientações para o Bem-Estar” contou com a colaboração de 70 pessoas, das quais 62 deram entrevistas e as demais foram leitores beta da obra. Há relatos de quem passou por problemas e conseguiu ressignificá-los, acompanhado por informações de especialistas.

“Muita gente acha que só ela tem problemas, uma coisa até egocêntrica, mas o sofrimento faz parte da vida. Conversei com pessoas que conseguiram ressignificar e encontrar um caminho para seguir, não se acomodaram no sofrimento”, contou Juliano.

Juliano Schiavo está lançando “Tapa na Cara” – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“‘Tapa na Cara’ vem para dar um chacoalhão, mostrar que, se não tiver uma força de vontade mínima quando alguém estender a mão, você não consegue sair do buraco e vai continuar se afogando. É entender que não é uma vida ruim, mas um dia ruim, e o que depende de nós para ser um pouquinho melhor”, declarou o escritor.

A inspiração para o livro veio de suas experiências pessoais. Juliano enfrentou uma depressão em 2015, e conseguiu superá-la. Mas viu a pressão psicológica aumentar em 2020, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A partir daí, pensou em escrever um novo livro sobre o assunto, que ele já havia abordado anteriormente. Em 2018, ele lançou “Aprendendo com a Depressão”, que tinha depoimentos de pessoas que enfrentaram a doença considerada o mal do século.

O livro “Tapa na Cara” é composto por 31 capítulos que abordam temas como a importância da alimentação, do Sol, do contato com a natureza; a necessidade de buscar apoio terapêutico; a importância de dizer não; como se amar; a importância da arte, de descontruir velhos conceitos, de saber se posicionar assertivamente, de descartar culpas e de se desconectar do mundo virtual.

“Escrever é um trabalho terapêutico. Você coloca ideias no papel e vai entendendo o que você pensa. Muitas vezes escrevo como um conselho para um dia ruim, mostrando como passei por aquilo e consegui superar”, revelou o escritor.

Formado em jornalismo, biologia e pedagogia, com pós-graduação em Jornalismo Contemporâneo e mestrado em Agricultura e Ambiente, Juliano Schiavo é professor do Ensino Fundamental e Médio. É autor dos livros “O Menino que Semeava Histórias”, “Aprendendo com a Depressão”, “Raduan”, entre outros títulos.

“Tapa na Cara” tem projeto gráfico de Eder Modanez, do Ateliê Gigante Guerreiro. O livro custa R$ 25,00 e pode ser comprado diretamente com o autor, através dos contatos (19) 99214-7935 e jssjuliano@yahoo.com.br.

O evento de lançamento é uma promoção da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) e conta com apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana. O CCL fica na Avenida Brasil Sul, 1.293, Jardim São Paulo. A entrada é gratuita.