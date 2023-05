Tango embala apresentação na Estação Cultural da Fundação Romi

Evento gratuito será nesta sexta-feira, às 20h, com o músico Thadeu Romano

Nova edição do projeto “Clássicos em Cena” traz o músico Thadeu Romano - Foto: Mirna Módolo_Divulgação

O projeto “Clássicos em Cena” chega a Santa Bárbara d’Oeste neste mês com o show “Dos primórdios ao nuevo tango”, comandado pelo músico Thadeu Romano. A apresentação é gratuita e acontece nesta sexta-feira (19), às 20h, na Estação Cultural da Fundação Romi, localizada no Centro.

Em “Dos primórdios ao nuevo tango”, Romano estará acompanhado de Wanessa Dourado e Bruno Monteiro, formando um trio com bandoneon, também conhecido como a “sanfona do tango”, o violino e o piano.

Os espectadores vão poder conhecer parte da história do envolvente ritmo portenho, ouvindo desde o tango-milonga até as composições de Piazzolla, em uma interpretação instrumental que mescla tradição e novos tangos.

Com uma abordagem divertida e leve, o maestro Parcival Módolo acompanha a apresentação, com comentários sobre os compositores, contexto e história da música, enriquecendo a experiência do público.

PROJETO. Criado em 2000 pelo maestro Parcival Módolo e pelo produtor cultural e fundador da Direção Cultura, Antoine Kolokathis, o projeto “Clássicos em Cena” tem o objetivo de difundir a música clássica instrumental e já passou por mais de 15 cidades.

Sediada em Campinas desde 1999, a Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Aliados a ações de responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos.

SERVIÇO: Clássicos em Cena em Santa Bárbara d’Oeste