Supla e João Suplicy se apresentam na próxima terça em Santa Bárbara

Show do Brothers of Brazil, duo dos irmãos, acontece gratuitamente na Estação Cultural

João Suplicy e Supla - Foto: Divulgação

Os irmãos Supla e João Suplicy, unidos na banda Brothers of Brazil, se apresentarão na próxima terça-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste. O show faz parte do Circuito Cult SP e acontece na Estação Cultural da Fundação Romi, às 19h30. A apresentação integra as festividades do aniversário de 205 anos do município.

O duo dos irmãos foi fundado em 2008 e colecionou sucessos ao longo dos anos. Foram apresentadores do programa “Brothers” durante três anos em rede nacional. Em 2011, assinaram com o selo norte-americano Side One Dummy e intensificaram suas apresentações no exterior, somando mais de 300 shows apenas nos EUA.

Alguns festivais de destaque do qual participaram são Warped Tour, Lollapalooza, Rock in Rio (Lisboa e RJ), SWU e Planeta Atlântida. Com três álbuns lançados, os irmãos tiveram a música “On my way” eleita como uma das 20 melhores de 2012 pela revista Rolling Stone, emplacaram “Take the money and run away” em novela da TV Globo, além de lotarem shows também pelo Brasil.

Após um hiato de cinco anos para se dedicarem às respectivas carreiras solo, o Brothers of Brazil retomou os trabalhos em 2021. Dos novos lançamentos, além da parceria com Erasmo Carlos em “Brothers Again”, também se destaca o single “Espetacular, nadar no seu mar”.

O Circuito Cult SP é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Show Brothers of Brazil

Dia e horário: terça-feira (28), às 19h30

Local: Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2 – Centro)

Entrada: gratuita