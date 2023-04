‘Super Mario Bros – O Filme’ será exibido no Tivoli em sessão para autistas

O lançamento “Super Mario Bros – O Filme” será exibido neste domingo (9), às 11h, no Moviecom do Tivoli Shopping. A sessão será adaptada para quem tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), dentro do projeto MovieCOMtodos, que acontece mensalmente no cinema.

Icônico personagem dos videogames, Mario (com dublagem de Chris Pratt) aparece no filme como um encanador que atua no Brooklyn com seu irmão Luigi (Charlie Day). De forma inesperada, os dois vão parar no Reino dos Cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) e ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black). Quando Luigi é raptado pelo vilão, Mario vai precisar da ajuda de Peach para salvar seu irmão.

Filme terá sessão especial neste domingo – Foto: Universal Pictures

“O acesso ao lazer e ao entretenimento é um direito de todos e esse projeto do Moviecom Cinemas reforça isso, impactando de maneira positiva a vida dos autistas e suas famílias. Promover a inclusão é algo importante e necessário”, destacou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

ADAPTAÇÃO

O projeto MovieCOMtodos promove sessões de cinema exclusivas para receber pessoas no espectro autista e seus familiares. A iniciativa leva em conta a dificuldade que muitos têm para conseguir frequentar o cinema por conta de suas peculiaridades sensoriais.

Durante a sessão MovieCOMtodos, as luzes permanecem parcialmente acesas, o volume do som é reduzido e a porta da sala de cinema permanece aberta para a circulação livre da plateia, que pode entrar e sair quando necessário. Além disso, propagandas e trailers comerciais não são veiculados e a sessão já começa com o filme.



As sessões adaptadas são realizadas sempre aos domingos, às 11h. O dia e horário também foram planejados pensando na reação dos autistas, para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping, geralmente, tem um movimento menor e nesse horário não há mais salas com exibição de outros filmes, o que elimina a formação de filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.



Todos os ingressos da sessão MovieCOMtodos custam metade do preço. A compra para essa sessão especial pode ser feita de forma antecipada ou na hora, mas apenas na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda on-line.