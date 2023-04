‘Super Mario Bros. O Filme’ chega amanhã aos cinemas

Produção procurou elementos comuns e icônicos em todos os jogos do Super Mario e aumentou o nível de detalhamento para que o público se conectasse com o filme

Design procurou elementos comuns e icônicos em todos os jogos do Super Mario - Foto: Universal Pictures

Os jogos do Super Mario Bros. marcaram a infância da geração nascida entre os anos 1980 e 1990, que conheceu os videogames a partir desse universo. Com isso, a estreia de “Super Mario Bros.

O Filme”, que chega aos cinemas da região nesta quinta-feira (6), vem repleta de expectativa dos fãs da franquia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com produção da Nintendo, Illumination Entertainment e Universal Pictures, o filme celebra a franquia desde seus detalhes. O design procurou elementos comuns e icônicos em todos os jogos do Super Mario e aumentou o nível de detalhamento para que o público se conectasse com o filme. A estratégia foi além do design, ditando como foram trabalhados os personagens, suas emoções e motivações.

Os diretores Aaron Horvath e Michael Jelenic são fãs dos jogos, e buscaram na produção celebrar esse universo. “Jogar Super Mario Bros. era minha principal fonte de entretenimento quando criança. Então, quando tivemos a chance de trabalhar neste projeto, o mais importante para mim foi traduzir aquelas emoções que eu tinha jogando o jogo – a emoção de conseguir o Super Star, a diversão de se tornar o Super Mario – e transformá-las em emoções cinematográficas”, disse Jelenic à produtora.

“A única maneira de perder em um jogo Super Mario Bros. é desistir, e se você continuar jogando, vai melhorar e eventualmente derrotar Bowser. Então a perseverança se tornou o tema do filme”, completou Horvath.

Na história criada para o longa, Mario (com dublagem de Chris Pratt) é um imigrante italiano que, ao lado de seu irmão Luigi (Charlie Day), atua como encanador no Brooklyn. De forma inesperada, os dois vão parar no Reino dos Cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) e ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black). Quando Luigi é raptado pelo vilão, Mario vai precisar da ajuda de Peach para salvar seu irmão.

Diferente dos jogos, a Princesa Peach não é a donzela em perigo que precisa ser salva.

O filme a transformou em uma líder que se preocupa com o bem-estar do Reino dos Cogumelos e tem sua própria trajetória. “Fiquei emocionado por ter a oportunidade de interpretar um personagem que é amado por tantas pessoas, mas também estava animada por ter a chance de deixá-la ser a heroína de sua própria história”, disse a atriz Taylor-Joy, que dubla a personagem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

DUBLAGEM. A icônica frase “It’s a-me, Mario!” ficou na memória dos fãs. O inglês carregado de sotaque italiano da voz do dublador Charles Martinet criou aquele que é o maior traço da identidade do personagem. Portanto, a escolha por outra pessoa para dublar o filme causou controvérsia – mesmo que o escolhido seja o queridinho do público Chris Pratt, que também é fã dos jogos.

“O personagem Mario original, dublado por Charles Martinet, é obviamente icônico. Considerando que ele é provavelmente o personagem de videogame mais famoso de todos os tempos, foi crucial acertar a voz. Discutimos desde o início a importância de basear minha versão da voz de Mario em algo que pudesse carregar uma linha emocional”, disse Pratt.

“O que mais me interessou foi a oportunidade de ajudar a desenvolver o personagem além do que vemos nos jogos. De certa forma, o personagem principal dos jogos Super Mario Bros. é quem está atrás do controle. Tivemos que nos aprofundar e descobrir o personagem além do que os jogos nos mostraram. Sua insegurança, sua ambição, sua persistência”, completou o ator.